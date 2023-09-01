росіяни обстріляли Сумщину: є поранені [ Редагувати ]
російська ворожа армія 1 вересня обстріляла місто Середина-Буда Шосткинського району на Сумщині. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Через ворожу атаку 4 місцевих мешканці отримали поранення від осколків.
Також були пошкоджені наступні об'єкти:
- 16 багатоквартирних будинків,
- 12 приватних домогосподарств,
- об'єкт критичної інфраструктури,
- 5 адміністративних споруд та установ,
- 3 навчальних заклади,
- магазини і транспортні засоби.
"Загалом правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян. За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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