Співачка Оля Полякова емоційно відреагувала на чутки про романтичні стосунки із Михайлом Діановим, захисником "Азовсталі".

Вона поділилася в своєму Instagram-сторіз фотографіями з риболовлі разом із військовим на своєму приватному озері. Пости, які опублікувала співачка, викликали активні обговорення в мережі, і Оля вирішила не залишити ці чутки без відповіді.

"Дірект завалений питаннями: "А ви з Михайлом Діановим пара?". Скажіть, а що, не можна просто з людиною дружити? Обов'язково оце це ваше шпілі-вілі потрібно включати? Ви не забули, що я заміжня людина? І якщо чесно, у мене дуже багато саме чоловіків друзів. З Мишком ми друзі і мій Вадик з ним найліпший друг. І ми його взяли в полон, якщо чесно, він з одного полону вийшов і до другого попав, до наc додому", - сказала Полякова.