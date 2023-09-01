Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови, яка датується 1995 роком, і стосується порядку розрахунку середньої зарплати для виплати компенсації відпускних. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, тепер розрахунок середньої заробітної плати для компенсації за невикористані відпустки буде здійснюватися на основі виплат, здійснених у робочому році, у якому виникло право на відпустку.

Одночасно, розрахунок середньої зарплати для надання матеріальної допомоги буде проводитися з урахуванням виплат, отриманих за останні 12 календарних місяців, які передують місяцю надання матеріальної грошової допомоги.

Паралельно, Кабінет Міністрів встановив обмеження на розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, який тепер становитиме не більше однієї середньомісячної зарплати для держслужбовців.