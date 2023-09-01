росію не допустили до відбору на Олімпіаду-2024 [ Редагувати ]
Російським та білоруським спортсменам не дозволили брати участь в Азіатських іграх-2023, оскільки представники країн-агресорів намагалися використовувати цей захід для просочення на Олімпіаду-2024 у Парижі. Таке рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет (МОК).
Цю інформацію підтвердила Олімпійська рада Азії (ОСА) у своєму коментарі для видання The Indian Express. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) додав, що участь російських і білоруських атлетів в змаганнях, які починаються 23 вересня в китайському місті Ханчжоу, технічно неможлива з різних причин.
"Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами на Азіатських іграх 2023 року розглядалася та обговорювалася на Олімпійському саміті у грудні 2022 року, але виявилася нездійсненною з технічних причин", - зазначили в МОК. В ОСА наголосили, що це саме рішення МОК, а не азіатських спортивних функціонерів.
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