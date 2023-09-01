Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону (відео) [ Редагувати ]
Польський військовий вертоліт Мі-24 сьогодні, 1 вересня, нібито порушив білоруський кордон.
Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.
"Удень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області", - йдеться у повідомленні.
У Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.
по темі
Росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю до Білорусі
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з білоруссю
Сполучені Штати Америки закликали американців не в'їжджати до білорусі через те, що білоруський режим сприяє неспровокованому нападу росії на Україну
Восени Україну чекає багато завдань пов'язаних з очищенням держави від тих, хто намагається послабити її зсередини
Участь російських і білоруських атлетів в змаганнях, які починаються 23 вересня в китайському місті Ханчжоу, технічно неможлива