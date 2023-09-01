Окупанти з артилерії обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області [ Редагувати ]
Військові рф сьогодні, 1 вересня, обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.
Близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді в Херсонській області.
Зазначається, що під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.
"Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку", - додали у прокуратурі.
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