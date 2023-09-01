Президент України Володимир Зеленський цього місяця відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Про це заявив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа.

Також очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання Ради Безпеки ООН щодо України має відбутися 20 вересня.