Зеленський наприкінці вересня вирушить до США [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський цього місяця відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.
Про це заявив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа.
Також очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.
Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Засідання Ради Безпеки ООН щодо України має відбутися 20 вересня.
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