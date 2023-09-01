Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 1 вересня, провів розмову з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Про це повідомляє глава оборонного відомства України у соціальній мережі X.

"Провів дуже продуктивні переговори з моїм колегою Лекорню", - йдеться у повідомленні.

Резніков сказав, що Україна цінує прихильність Франції та її роботу над наданням підтримки та допомоги в нарощуванні українського оборонного потенціалу.

Більше жодних подробиць діалогу двох міністрів не наводять.