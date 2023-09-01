Євросоюз засудив "вибори" окупантів на захоплених територіях України [ Редагувати ]
Європейський союз засуджує проведення так званих "виборів" окупантів на захоплених територіях України.
Про це повідомляє спікер Євросоюзу Петер Стано.
"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.
За його словами, це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України.
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