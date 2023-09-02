Sony готує PlayStation Portal для стрімінгу ігр [ Редагувати ]
PlayStation Portal - портативний пристрій, призначений для стрімінгу ігр з PlayStation 5, буде представлений 15 листопада 2023 року - на презентації PlayStation Showcase. Про це оголосила японська Sony.
PlayStation Portal матиме 8-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 1080p і частотою 60 Гц, а геймпад підтримує функцію адаптивних тригерів.
Гаджет має аудіороз'єм 3,5 мм і підключається до PS5 по Wi-Fi.
PlayStation Portal виглядає як портативна приставка на зразок Steam Deck, однак пристрій не зможе працювати без прив'язаної до неї консолі PlayStation 5. Ігри відтворюватимуться шляхом потокової передачі зображення з консолі на пристрій за допомогою функції PS Remote Play.
На першому етапі PlayStation Portal не підтримуватиме стрімінг з хмарного сховища.
The PlayStation Portal remote player launches starting November 15 — PlayStation (@PlayStation) August 31, 2023
Pre-order details: https://t.co/meD5OKkvlH pic.twitter.com/uBsvsj94tM
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