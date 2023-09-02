PlayStation Portal - портативний пристрій, призначений для стрімінгу ігр з PlayStation 5, буде представлений 15 листопада 2023 року - на презентації PlayStation Showcase. Про це оголосила японська Sony.

PlayStation Portal матиме 8-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 1080p і частотою 60 Гц, а геймпад підтримує функцію адаптивних тригерів.

Гаджет має аудіороз'єм 3,5 мм і підключається до PS5 по Wi-Fi.

PlayStation Portal виглядає як портативна приставка на зразок Steam Deck, однак пристрій не зможе працювати без прив'язаної до неї консолі PlayStation 5. Ігри відтворюватимуться шляхом потокової передачі зображення з консолі на пристрій за допомогою функції PS Remote Play.

На першому етапі PlayStation Portal не підтримуватиме стрімінг з хмарного сховища.

The PlayStation Portal remote player launches starting November 15 🛜



Pre-order details: https://t.co/meD5OKkvlH pic.twitter.com/uBsvsj94tM — PlayStation (@PlayStation) August 31, 2023

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