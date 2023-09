Американський репер 50 Cent (Кертіс Джеймс Джексон ІІІ) на своєму концерті кинув мікрофон і розбив голову своїй фанатці.

Інцидент стався на концерті у Лос-Анджелесі. Під час виступу співаку дали кілька зламаних мікрофонів, і останній він жбурнув у натовп зі сцени.

50 Cent is now a suspect in a battery case after throwing a mic at a woman which hit her in the head at a show.

