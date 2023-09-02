Американський репер 50 Cent (Кертіс Джеймс Джексон ІІІ) на своєму концерті кинув мікрофон і розбив голову своїй фанатці.

Інцидент стався на концерті у Лос-Анджелесі. Під час виступу співаку дали кілька зламаних мікрофонів, і останній він жбурнув у натовп зі сцени.

50 Cent is now a suspect in a battery case after throwing a mic at a woman which hit her in the head at a show.

pic.twitter.com/UPw9PaiqqK — Daily Loud (@DailyLoud) August 31, 2023

Прилетіло в голову ведучій радіо Power 106 Бріані Монегейн (Bryhana Monegain). Лікарям довелося зашивати дівчині рану.

Постраждала написала заяву до поліції на репера. Адвокат 50 Cent запевняє, що навмисно артист ніколи б не зашкодив фанатці.

Кертіс Джеймс Джексон (1975 року народження) є репером 50 Cent, актором та продюсером. Успіх йому принесли сингли "In da Club", "Candy Shop", "Disco Inferno", "P.I.M.P.".

За свою кар'єру він продав понад 30 млн альбомів по всьому світу і заробив безліч музичних нагород, у тому числі премію Grammy у номінації "Краще реп-виконання дуетом або гуртом" у 2010 році.

У липні 2015 року 50 Cent оголосив про своє банкрутство. Тоді він повідомив, що його активи не перевищують $20 млн, а борги зросли до $36 млн. За два місяці до того журнал Forbes оцінював статки репера в $155 млн, що ставило його на четверте місце у списку найбагатших виконавців.

У лютому 2017 року Федеральний суд у штаті Коннектикут (США) припинив справу про фінансову неспроможність репера, оскільки музикант виплатив кредиторам понад $22 млн.