Останнім часом кількість чоловіків, які виявили бажання отримати ще одну вищу освіту, значно зросла. Міністерство освіти буде вирішувати, чи це доцільно для чоловіків призовного віку отримувати другу чи третю вищу освіту.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Сергій Данілов в ефірі "Українського Радіо".

Данілов висловив твердження, що "здобуття" вищих освіт, включаючи другу, третю та навіть четверту, є питанням, яке відноситься до "морального аспекту", і підкреслив, що відтепер воно буде розглядатися Міністерством освіти.