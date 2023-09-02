Міносвіти вирішуватиме, чи потрібна друга освіта чоловікам призовного віку - Данілов [ Редагувати ]
Останнім часом кількість чоловіків, які виявили бажання отримати ще одну вищу освіту, значно зросла. Міністерство освіти буде вирішувати, чи це доцільно для чоловіків призовного віку отримувати другу чи третю вищу освіту.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Сергій Данілов в ефірі "Українського Радіо".
Данілов висловив твердження, що "здобуття" вищих освіт, включаючи другу, третю та навіть четверту, є питанням, яке відноситься до "морального аспекту", і підкреслив, що відтепер воно буде розглядатися Міністерством освіти.
Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство, - заявив Данілов.
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