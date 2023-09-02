США передадуть Україні боєприпаси зі збідненим ураном [ Редагувати ]
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України, в рамках якого вперше будуть поставлені до України бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. Про це повідомляє Reuters.
Боєприпаси будуть включені до складу нового пакету допомоги для України. Залежно від того, які ще елементи ввійдуть у цей пакет, вартість допомоги може коливатися в діапазоні від 240 до 375 мільйонів доларів, як повідомив американський чиновник.
За інформацією співрозмовників агентства Reuters, докладніше уточнення вартості та складу цього пакету допомоги триває.
Одне з джерел агентства висловило припущення, що ці боєприпаси можуть застосовуватися в американських танках Abrams, які планують поставити до України протягом найближчих тижнів.
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