росіяни всиновили 386 депортованих українських дітей - Лубінець [ Редагувати ]
Україна має перевірену інформацію, що 386 українських дітей, яких росія незаконно депортувала, всиновили в рф. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".
У нас є підтверджені цифри. 386 дітей - встановлений факт, що вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення, - сказав Лубінець.
Він зауважив, що у цьому питанні ключову роль відіграє термінологія, оскільки існує відмінність між усиновленням та тимчасовою опікою.
Лубінець нагадав, що Марія Львова-Бєлова, російська уповноважена з прав дитини, на зустрічі з російським лідером володимиром путіним визнала, що вона усиновила дитину з України, тим самим визнаючи свою участь у скоєнні злочину.
Однак після отримання ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду, Львова-Бєлова почала стверджувати, що вона не усиновлювала українську дитину, а намагалася представити це як тимчасовий захист, або тимчасову опіку.
Всиновлення дітей країн, які перебувають в стані міжнародного воєнного конфлікту - це так називається війна, згідно з міжнародним гуманітарним правом, - забороняється. Тому для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, який робить вище військово-політичне керівництво рф. І цим ми займаємося, - наголосив Лубінець.
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