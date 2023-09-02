Україна має перевірену інформацію, що 386 українських дітей, яких росія незаконно депортувала, всиновили в рф. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У нас є підтверджені цифри. 386 дітей - встановлений факт, що вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення, - сказав Лубінець.

Він зауважив, що у цьому питанні ключову роль відіграє термінологія, оскільки існує відмінність між усиновленням та тимчасовою опікою.

Лубінець нагадав, що Марія Львова-Бєлова, російська уповноважена з прав дитини, на зустрічі з російським лідером володимиром путіним визнала, що вона усиновила дитину з України, тим самим визнаючи свою участь у скоєнні злочину.

Однак після отримання ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду, Львова-Бєлова почала стверджувати, що вона не усиновлювала українську дитину, а намагалася представити це як тимчасовий захист, або тимчасову опіку.