Великі військово-морські навчання, заплановані на 9 вересня у Балтійському морі, включають участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з країн Заходу і вперше спрямовані на відпрацювання відбиття можливої російської атаки в цьому регіоні. Про це повідомляє Reuters.

"Ми надсилаємо росії чіткий сигнал про пильність: Не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе здатність атакувати", - повідомив головнокомандувач ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак.

Навчальні заходи триватимуть два тижні і об'єднають війська всіх країн-членів НАТО, а також Швецію, яка незабаром приєднається до Альянсу, і союзників поза Балтійським регіоном, зокрема США, Канаду, Нідерланди, Бельгію і Францію. Під час цих навчань вони будуть тренуватися у проведенні десантних операцій і нанесенні морських ударів на берегові об'єкти.

За словами Каака, ВМС США відправлять корабель "Меса Верде" завдовжки понад 200 метрів, призначений для перевезення і висадки близько 800 морських піхотинців. Також проведуть тренування захисту морських маршрутів через Балтійське море.