За добу ліквідовано ще 570 окупантів: звіт Генштабу [ Редагувати ]
Станом на 2 вересня 2023 року Збройні сили України знищили 264 060 військовослужбовців російської федерації. Протягом останньої доби ліквідовано ще 570 військових. Такі дані оприлюднили у новому звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 02.09.2023 склали:
- особового складу - близько 264060 (+570) осіб,
- танків - 4471 (+12) одиниць,
- бойових броньованих машин - 8637 (+24) одиниць,
- артилерійських систем - 5560 (+30) одиниць,
- РСЗВ - 736 (+1) одиниць,
- засоби ППО - 501 (+1) одиниць,
- літаків - 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів - 316 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4433 (+12),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1447 (+2),
- кораблі - 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8043 (+34) одиниць,
- спеціальна техніка - 835 (+4).
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