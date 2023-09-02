Коломойському вручили підозру (фото, відео) [ Редагувати ]
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора оголосили олігарху Ігорю Коломойському підозру за рядом статей Кримінального кодексу. Про це повідомляють джерела "УП" у правооохоронних органах та Служба безпеки України.
Розглядаються порушення, пов'язані зі статтями 190 та 209 Кримінального кодексу, зокрема вони стосуються шахрайства та легалізації (відмивання) майна, одержаного незаконним шляхом.
Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
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