Українців попередили про нестійку погоду [ Редагувати ]
У вихідні, 2 і 3 вересня, в Україні очікується нестійка погода. Більшість областей зазнає короткочасних дощів і гроз, проте температурний режим залишиться майже незмінним. Про це інформує Український гідрометцентр.
2 вересня вдень у західних областях буде кілька короткочасних дощів і гроз. У решті регіонів погода буде без опадів. Денна температура залишиться в комфортних межах 22-27°C. Вночі на півдні та сході країни буде тепліше, від 25 до 30°C.
3 вересня у західних регіонах, а також вдень у Вінницькій, Житомирській, і частково в Київській області очікуються короткочасні дощі та грози.
На вихідних вітер буде змінювати свій напрямок, і його швидкість коливатиметься від 3 до 8 метрів на секунду. За прогнозами Укргідрометцентру, в понеділок опади охоплять більшість регіонів нашої країни, при цьому температура залишиться практично без змін.
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