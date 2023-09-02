росіяни ризикують розділити свої сили, атакуючи Купʼянськ - британська розвідка [ Редагувати ]
Міністерство оборони Великої Британії вважає, що росія ризикує роз'єднати свої війська, перерозподіляючи ресурси для формування вісі навколо міста Куп'янська, при цьому продовжуючи бойові дії на Оріхівському напрямку. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.
Відзначається, що українські війська продовжують наступ на Оріхівському напрямку на півдні України, і їхні підрозділи вже досягли першої лінії російської оборони.
"Російські війська, що складаються переважно з 58-ї загальновійськової армії та підрозділів Повітряно-десантних військ росії, намагаються зупинити український контрнаступ, водночас продовжуючи власний наступ на північній осі навколо Куп'янська", - йдеться в огляді.
Британська розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, намагаються відволікти Україну від контрнаступу, пробуючи розділити її сили між Оріховим і Куп'янськом. Проте при цьому існує ризик того, що росія сама може "розсіяти" свої сили.
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