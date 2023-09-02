Міністерство оборони Великої Британії вважає, що росія ризикує роз'єднати свої війська, перерозподіляючи ресурси для формування вісі навколо міста Куп'янська, при цьому продовжуючи бойові дії на Оріхівському напрямку. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що українські війська продовжують наступ на Оріхівському напрямку на півдні України, і їхні підрозділи вже досягли першої лінії російської оборони.

"Російські війська, що складаються переважно з 58-ї загальновійськової армії та підрозділів Повітряно-десантних військ росії, намагаються зупинити український контрнаступ, водночас продовжуючи власний наступ на північній осі навколо Куп'янська", - йдеться в огляді.

Британська розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, намагаються відволікти Україну від контрнаступу, пробуючи розділити її сили між Оріховим і Куп'янськом. Проте при цьому існує ризик того, що росія сама може "розсіяти" свої сили.