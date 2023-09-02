У Санкт-Петербурзі горить комбінат (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 2 вересня, у Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа. Там загорівся комбінат. Про це повідомляють росЗМІ.
Масштабна пожежа виникла на одному з російських холодокомбінатів у Санкт-Петербурзі. Площа поширення вогню склала 1400 квадратних метрів.
За даними російських ЗМІ, пожежу оцінюють як подію другого рангу за складністю. На місці інциденту працюють рятувальники МНС.
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