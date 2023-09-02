Верховна Рада призначить нового міністра культури та інформаційної політики у найближчий час. Ймовірно, Юлія Федів може стати кандидатом на цю посаду. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За словами парламентаря, після Олександра Ткаченка очолити Міністерство культури та інформаційної політики може Юлія Федів, колишня директорка "Українського культурного фонду".

Голосування з цього питання в парламенті очікується на найближчому пленарному засіданні.

Один з народних депутатів також зауважив, що якщо Юлію Федів призначать на посаду голови Міністерства культури та інформаційної політики, то уряд України стане найбільш жіночим у своїй історії.

Що відомо про Юлію Федів:

З 2018 по 2021 рік Юлія Федів обіймала посаду голови "Українського культурного фонду". Після цього, з 1 липня 2021 року до 1 червня 2022 року, вона працювала директором ГО "Громадське телебачення" і мала співпрацю з ЮНЕСКО.