МОК не дозволив російським спортсменам брати участь в Азйських іграх [ Редагувати ]
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився допустити російських і білоруських спортсменів до Азійських ігор, які розпочнуться 23 вересня. Про це повідомляє видання The Indian Express з посиланням на Олімпійську раду Азії.
"Жодних російських та білоруських спортсменів не буде на Азійських іграх, і це рішення МОК, а не ОСА. Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх 2023 року обговорювалася на Олімпійському саміті у грудні 2022 року, але виявилася нездійсненною з технічних причин", - розповіли журналістам у прес-службі ОСА.
8 липня видання Insidethegames повідомило про допуск 500 спортсменів з рф і Білорусі на змагання в рамках Азійських ігор у нейтральному статусі.
Азійські ігри - найбільше у світі спортивне змагання після Олімпійських ігор, яке проводиться раз на чотири роки.
Азійські ігри-2023 відбудуться у китайському місті Ханчжоу з 23 вересня по 8 жовтня. Вони стануть одним із відбіркових змагань на Олімпійські ігри в Парижі, які відбудуться у 2024 році - з 26 липня по 11 серпня.
Нагадаємо, українським спортсменам дозволили виступати на змаганнях з росіянами та білорусами.
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