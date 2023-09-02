Індійська організація космічних досліджень (ISRO) успішно вивела на орбіту Землі автоматичну космічну станцію вивчення Сонця Aditya-L1.

Ракета-носій PSLV-C57 стартувала в суботу об 11:50 за місцевим часом (09:20 за київським часом) з космодрому на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці. Через годину Aditya-L1 вивели на задану орбіту.

"Станція Aditya-L1 успішно від'єдналася [від розгінного блоку]. Місія із запуску апарату успішно завершена", - заявили в Центрі управління польотами.

Aditya якийсь час обертатиметься навколо Землі, після чого вирушить у чотиримісячну подорож до точки Лагранжа.

Після завершення обертання геоцентричною орбітою апарат вирушить в район точки Лагранжа L1 системи Сонце - Земля, яка розташована за 1,5 млн км від Землі. Цей шлях триватиме близько чотирьох місяців.

У кінцевій точці станція зможе перебувати нерухомо щодо Землі та Сонця та безперешкодно спостерігати за світилом, фіксуючи сонячне випромінювання.

Проект Aditya-L1 є другою високотехнологічною місією дослідження космосу, яку Індія організує в 2023 році. 23 серпня посадковий модуль індійської місії "Чандраян-3" сів на Південному полюсі Місяця.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Китай запустив у космос телескоп для вивчення Сонця.