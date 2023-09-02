На Мелітопольському напрямку триває контрнаступ. Наші військові просуваються вперед, женуть ворога і закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас російська армія безуспішно атакує на сході. І щоб якось зрушити шальки терезів на свій бік, завдають інтенсивних авіаударів по населених пунктах. Руйнуючи і випалюючи все навкруги.

Так на Донеччині село Долину вони в буквальному сенсі перетворили на привид. Там немає жодної вцілілої будівлі. Наш воєнкор Ігор Левенок розкаже більше.

Як виглядає апокаліпсис на землі? Такого навіть в кіно не побачиш…

Навіть ще подвір'я не обстежували, а тільки підходи до подвір'я, а вже є касетний елемент. Ними все тут засіяне…

Скільки років і сил потрібно, аби розмінувати одне село?

Село Долина, на Донеччині, найбільш заміноване місце на планеті…

Вибухові пастки. Як саперам їх допомагають знешкоджувати машини-роботи?

У цьому селі, до нашестя московитів мешкало півтисячі людей. Була школа, дитячий садок, будинок культури. Тепер на вулицях не зустрінеш жодної людини. Тільки уламки, цегла, зруйновані внівець будинки та…міни.

Ігор Левенок, кореспондент:

Жодного кроку ступити з цієї асфальтованої дороги не можна. Наші сапери і піротехніки такої концентрації мінно-вибухових предметів не бачили ніде. Без перебільшення, село Долина, на Донеччині - найбільш заміноване місце на планеті…

П'ять місяців за село точилися запеклі бої. Тут не залишилось жодної вцілілої будівлі. Долина перетворилася на село-привид.

Скільки ми їздимо по всій лінії фронту, але настільки зруйнованого села я ще не бачив. Так і є…

Антон Гургач, головний фахівець управління реагування ГУ ДСНС в Донецькій області:

Взагалі, якщо взяти, тут рахується 235 домоволодінь, з них зруйновані 232. Повністю зруйновані та непридатні для житла…

Після відступу російських окупантів смерть тут і досі ходить за вами слідом. Рашисти рясно засипали цю територію забороненими у всьому світі протипіхотними мінами.

Тут російські загарбники застосували свою тактику "вогневого валу". Масоване застосування артилерії. Цілодобово били з реактивних "Градів", "Смерчів" "Ураганів". Летіли тисячі касетних боєприпасів. Рівняли із землею усе. Не помилували навіть монастир і храми Московського патріархату.

Початок нового навчального року. А це ось була місцева школа. Та я навіть не знаю, коли сюди зможуть повернутися діти. Розмінування тут іще поки не починали.

Долинська школа пережила потужні руйнування. На неї неодноразово скидали авіабомби. Половина будівлі знищена майже ущент. Ходити навколо споруди небезпечно.

Тому що російські війська тут застосовували дистанційне мінування. По дорогах, по посадках є такі міни, це проти транспортні міни. Ну ось обручальне кільце і вона може зреагувати на кільце, на застібку, на метал…

Піротехніки ДСНС, обережно, крок за кроком, з допомогою супер чутливого металодетектора перевіряють одну визначену ділянку.

Це звернення громадянки - власниці цього будинку. Тож ми локально проводимо розмінування отаких приватних ділянок за зверненнями. Тому що в цілому це село потребує суцільного розмінування. А, враховуючи щільність мінування, то це роки. Роки і дуже багато підрозділів треба залучити, чого ми зараз не можемо собі дозволити, бо є багато об'єктів критичної інфраструктури…

Двести десята касета. Вона в бойовому стані? Вона в бойовому! - Ну скільки, вони ж там хвилин десять попрацювали і вже знайшли! Це те, що я вам казав, вони ще навіть на подвірʼя ще не зайшли, а вже знайшли касетний елемент. Тому що ними тут все засіяно…

Такі боєприпаси знищуються тільки шляхом підриву. Самим піротехнікам тут працювати небезпечно. У найбільш ризикованих місцях роботу доручають роботам-саперам. Ось такий малюк здатен визначати місце, вибухівки, та знешкодити її.

Ми робимо заряд, робот його доставляє до небезпечного предмета дистанційно і знищуємо його контрольовано…

Ми їдемо з Долини. А вони залишаються тут працювати на своєму фронті. Від початку року на Донеччині піротехніки ДСНС очистили понад три тисячі гектарів землі. Знешкодили 32 тисячі небезпечних предметів. Після нападу росії на Донбасі загинуло чотирнадцять співробітників ДСНС іще сорок два зазнали поранень.