Мільярдер Мохаммед Аль-Файєд помер у віці 94 років. Він був родом з Єгипту, але понад 60 років мешкав у Великій Британії.

Мохаммед Аль-Файєд "мирно помер від старості" 30 серпня, йдеться у заяві сім'ї, яку поширило Associated Press.

Колишній власник англійського футбольного клубу Fulham та універмагу Harrods, його старший син Доді зустрічався з принцесою Діаною та загинув з нею в автокатастрофі у 1997 році.

Мохаммед Аль-Файєд був переконаний, що Доді та Діана були вбиті у результаті змови, організованої принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети II.

На його думку, королівській родині не подобалося, що Діана зустрічалася з єгиптянином, і сім'я не хотіла, щоб принцеса одружилася з мусульманином.

Британські слідчі дійшли висновку, що пара загинула через необережні дії водія та папараці, які переслідували машину.

Мухаммед Аль-Файєд народився 27 січня 1929 року в Олександрії. Переїхав до Лондона у 1960-х роках. За даними The Sunday Times Rich List, статки сім'ї померлого становлять 1,7 млрд фунтів стерлінгів.