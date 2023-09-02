Помер мільярдер Мохаммед Аль-Файєд, син якого загинув в автокатастрофі разом із принцесою Діаною (фото) [ Редагувати ]
Мільярдер Мохаммед Аль-Файєд помер у віці 94 років. Він був родом з Єгипту, але понад 60 років мешкав у Великій Британії.
Мохаммед Аль-Файєд "мирно помер від старості" 30 серпня, йдеться у заяві сім'ї, яку поширило Associated Press.
Колишній власник англійського футбольного клубу Fulham та універмагу Harrods, його старший син Доді зустрічався з принцесою Діаною та загинув з нею в автокатастрофі у 1997 році.
Мохаммед Аль-Файєд був переконаний, що Доді та Діана були вбиті у результаті змови, організованої принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети II.
На його думку, королівській родині не подобалося, що Діана зустрічалася з єгиптянином, і сім'я не хотіла, щоб принцеса одружилася з мусульманином.
Британські слідчі дійшли висновку, що пара загинула через необережні дії водія та папараці, які переслідували машину.
Мухаммед Аль-Файєд народився 27 січня 1929 року в Олександрії. Переїхав до Лондона у 1960-х роках. За даними The Sunday Times Rich List, статки сім'ї померлого становлять 1,7 млрд фунтів стерлінгів.
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