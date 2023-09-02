У "Дії" запускають ще чотири сервіси [ Редагувати ]
У понеділок, 4 вересня, у державному застосунку "Дії" стануть доступні ще чотири сервіси, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко.
Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає. Прямо на порталі Дія зараз люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача. Це спрощується один із найбільш бюрократичних непрозорих процесів.
Ми продовжуємо працювати над тим, щоб він проходив швидко та ефективно. І зараз люди, які задумались про усиновлення, необов'язково повинні йти особисто в Службу у справах дітей, а можуть розпочати цей шлях на порталі Дія
Загалом на порталі "Дія" 4 вересня стануть доступними чотири соціальні сервіси:
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомога на дитину одинокій матері або батьку.
Раніше в "Дію" повернули зміну місця проживання. Наразі цією послугою можуть скористатися лише жінки, діти та чоловіки непризовного віку.
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