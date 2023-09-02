У Бородянській громаді, що на Київщині, встановили на честь полеглих захисників Монумент Героїв. 26 військових із Харківщини, Рівненщини, Хмельниччини, Тернопільщини - там стримували на початку повномасштабного вторгнення й загинули в нерівному бою. Роман Барашев розкаже докладніше.

Дмитрівка - напівзруйноване село на Бородянщині. Пережило тритижневу окупацію в березні минулого року. В День пам`яті захисників України тут відкрили монумент 26 загиблим військовим, які зупинили рашистську навалу на Київ та Житомир.

Юлія Дякунович, вдова військовослужбовця Сергія Дякуновича:

Війна забрала в мене не тільки чоловіка, а й забрала родину. Родину, яка залишилася тут, в Дмитрівці. Я теж військова, і цих хлопців, які зображені на стелі, знала особисто... Знала, які вони відважні, веселі і які в них були плани на життя.

На відкриття пам'ятника в Бородянську громаду з'їхались рідні героїв з усієї України..

Олександр Сахарук, Бородянський селищний голова:

На цьому місті загинули справжні патріоти з різних куточків України: Хмельниччини, Харківщини, Рівненщини, Тернопільщини.

Василь Мажула, староста села Річиця Волинської області:

З нашої громади тут загинуло троє хлопців. Тут їх чекала засідка. Відбувся бій, який тривав кілька днів. Адже ворог зайняв більш вигідні позиції.

Данііл Мельник - родом з Житомира, боєць 14-ої окремої механізованої бригади, якому дивом вдалося вижити у тому пекельному бої під Дмитрівкою. Втратив обидві ноги, кисть. Хлопцю - 20 років, місцеві ставляться до нього, як до рідного сина.

- Все буде добре, все в житті буде добре. - Дай обніму тебе. - Головне - не падати духом. Перемога буде за нами, брат.

Данііл Мельник, військовий 14-ої окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого:

Потрапили в засідку... в дуже сильне кругове оточення. Вели вогонь з усього, що було - старалися відбитися. Я отримав декілька контузій, осколкове поранення в ноги, в тіло, ліву кисть я втратив, відбило один палець на руці.

Дві доби, втрачаючи свідомість, ховався в сараї, де відморозив ноги, потім - полон. Данііл згадує, як його вивезли в Білорусь та яку так би мовити медичну допомогу там надали.

Данііл Мельник, боєць 14-ої окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого:

Вкололи анестезію, я відключився, прокинувся, мені нічого не зробили, кисть, як була перебита, так і лишилася, дві години пробув в лікувальному закладі і мене направили в підвал і я 3 тижні там пробув.

Данііл мріяв стати військовим. Освіту отримав у Львівській академії сухопутних військ. Зараз вчиться впевнено триматися на протезах. Мріє залишитися в військовому строю.

Данііл Мельник, боєць 14-ої окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого:

Дуже хотів би повернутися на службу... Зараз працюю у двох проектах - по навчанню військових та адаптації в цивільне життя.

Тіла 26 загиблих побратимів Данііла місцеві ховали під обстрілами.

Павло Остапченко, місцевий житель, депутат Бородянської селищної ради:

Бачите, поля стоять ще до кінця не розміновані, але дякуючи місцевим... всіх найшли, всіх впізнали і перезаховали їх на своїй батьківщині.

У Дмитрівку з евакуації повернулись майже вже всі жителі - село потроху відбудовується. Щоправда, роботи тут ще дуже багато.

Тетяна Ворона, староста села Дмитрівка:

Взагалі було 256 пошкоджень. 56 будинків - повна руйнація до фундаменту.

Дмитрівчанам допомагають всім світом.

Благодійники з міжнародних фондів ставлять місцевим ось такі модульні будинки разом із ліжками, холодильником, пічкою, плитою, бойлером. А хтось вже став учасником державної програми з будівництва повноцінного житла на місті вщент зруйнованого. Та всі тут пам'ятатимуть тих, хто віддав та віддає своє життя… заради життя.