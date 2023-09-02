Навчання в підземці. У Харкові класи для дітей облаштували в метрополітені. Парти поставили на 5-ти станціях підземки. Сюди вже з понеділка прийде вчитися тисяча учнів, переважно молодшої школи. Як виглядатимуть класи у метро-школі - в розкаже Світлана Шекера.

Валерій Шепель, заступник директора Департаменту освіти Харківської міської ради:

Ми перебуваємо на балконі станції метро Університет, тут обладнано у нас 7 приміщень для класних приміщень для навчання дітей.

Шкільні парти, дошка і куточок з іграшками для відпочинку. На перший погляд, тут все виглядає, як у звичайному класі.

Світлана Шекера кореспондентка:

Парти, мультимедійну дошку, ба навіть підручники вчителі сюди, в підземку, принесли зі своїх шкіл.

Сім класів на балконі станції метро розділили пластиковими перегородками вздовж стіни. Щоб діти не звішувалися з балкону вниз, встановили вікна із замками. Вони ж будуть виконувати функцію звукоізоляції. А ще зробили додаткове освітлення, пожежну сигналізацію і камери відеоспостереження, а також відремонтували туалети. Та найскладніше було - налагодити вентиляцію, кажуть в підземці.

Андрій Гармаш, гендиректор Харківського метрополітену:

Ну тому що ми під землею знаходимося. Тому треба десь повітря взяти, перемішати, підігріти або охолодити, тому тут траса дуже велика.

Дітей до станції метрополітену привозитимуть на шкільних автобусах. Кожному вчителю допомагатиме тьютор.

Ольга Деменко, директорка Управління освіти Харківської міськради:

Який буде зустрічати дітей, проводжати дітей, допомагати справитися з вбиральнею. Допомагати організувати харчування.

На офлайн уроки діти приходитимуть 3 дні на тиждень, у дві зміни.

Ольга Деменко, директорка Управління освіти Харківської міськради:

Вони будуть займатися як у нормальній школі 5 днів на тиждень, два-три дні онлайн 2-3 дні офлайн. Ми це зараз будемо вирішувати в залежності від того, скільки у нас буде дітей.

Поки що в метро-школу буде ходити тисяча харківських дітей. Та з часом, упевнені в мерії, охочих стане більше. Харків'янка Марина каже, не проти такого навчання.

Марина, харків'янка:

Підемо. Якщо нас позвуть, то підемо. З задоволенням. Бо хочемо, щоб дитина навчалася офлайн. Онлайн дитина не сприймає інформацію. Моя дитина. Дитині потрібен контакт. З вчителем, з дітьми.

Нині в Харкові, за даними міського голови, живе 50 тисяч дітей. Тож, аби всі вони могли навчатися офлайн, надалі в місті планують будувати цілі бункери біля шкіл.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Ми вже розробили за цей тиждень проектно-кошторисну документацію і перше таке укриття на 450 учнів будемо будувати у нашому міста в дуже стислі терміни. Це потребує дуже багато фінансових ресурсів, бо одне таке укриття по нашим розрахункам десь 56 мільйонів буде коштувати. Але ми будемо йти на ці затрати, бо ми розуміємо що дітям потрібно навчатися.

Перший бункер почнуть зводити біля школи в Індустріальному районі. Будівельники обіцяють впоратися за 3 місяці.