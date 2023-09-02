Безпекова ситуація не дозволяє дітям навчатися у школах офлайн - Херонська ОВА (відео) [ Редагувати ]
У школах Херсонщини через постійні обстріли рашистів діти навчатимуться лише онлайн. Безпекова ситуація не дозволяє організувати освітній процес у школах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
У Херсонській області на правобережжі нажаль, поки не дозволяє безпекова ситуація навчатися офлайн і навіть у змішаному режимі. І тому всі школи - 190 шкіл будуть навчати дітей онлайн. Ці школи будуть відвідувати 69 тисяч учнів. Це на 3 тисяч більше, ніж торік...
Зараз ми обладнуємо школи укриттями, 30 шкіл уже обладнані і в 43 укриттях проводиться ремонт. Тобто ми будемо готові, коли дозволить ця ситуація безпекова, щоб діти пішли до школи і могли навчатися офлайн.
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