У школах Херсонщини через постійні обстріли рашистів діти навчатимуться лише онлайн. Безпекова ситуація не дозволяє організувати освітній процес у школах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

У Херсонській області на правобережжі нажаль, поки не дозволяє безпекова ситуація навчатися офлайн і навіть у змішаному режимі. І тому всі школи - 190 шкіл будуть навчати дітей онлайн. Ці школи будуть відвідувати 69 тисяч учнів. Це на 3 тисяч більше, ніж торік...

Зараз ми обладнуємо школи укриттями, 30 шкіл уже обладнані і в 43 укриттях проводиться ремонт. Тобто ми будемо готові, коли дозволить ця ситуація безпекова, щоб діти пішли до школи і могли навчатися офлайн.