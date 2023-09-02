У Кривому Розі відновити цілодобове водопостачання. До цього воду містянам подавали за графіком з резервів Південного водосховища. Та повністю покривати потреби населення не вдавалося. І ось - проблему вирішили - запустили першу гілку магістрального водогону. Подробиці розповість Олена Мендалюк.

Дві години - ввечері, дві - вранці. За таким графіком кілька місяців подавали воду криворіжцям. Після підриву росіянами Каховської ГЕС, її качали з резервного Південного водосховища та воно не могло повноцінно покривати потреби багатотисячного міста, а це близько 400 тисяч кубометрів води на добу.

Наталія Білоконь - жителька Кривого Рогу:

В перші дні, коли це відбулося, була паніка. Всі кинулись купувати воду. Ціни піднялися в супермаркетах: 5 літрів пляшка коштувала 100 гривень. Але буквально через день, вже все вирівнялось почали регіони доставляти воду і влада почала це контролювати.

Про дні без води із жахом пригадує Василь.

Василь Чайка - житель Кривого Рогу:

Нам було взагалі важко, так як маленька дитина, 2 років. Вечно вимажеться, десь там влізе. Ми обходились. Ось баклажки ось такі ми набирали. Миски там.

Для повноцінного водопостачання розпочали будівництво магістрального водогону завдовжки у понад 150 кілометрів. Його вже охрестили історичним, бо це перший і єдиний подібний проект за всю історію незалежної України. Першу ділянку у 16 кілометрів запустили кілька тижнів тому - вона перекачує воду з річки Інгулець у Південне водосховище, звідки досі отримують воду криворіжці.

Олександр Коломійцев - керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області:

Зараз ми побачимо трубу діаметром один метр. Зараз одна нитка працює, щодо водопостачання. Цієї нитки було достатньо, щоб наповнити старий канал, протяжністю 10 кілометрів, ми його наповнили.

Більше 100 тисяч кубометрів води щодоби прокачується лише однією ниткою магістрального водогону. Рівень води щодня піднімається на більш як 50 сантиметрів. І цього вже достатньо, аби містяни цілодобово отримували воду.

Але пан Василь від запасів поки відмовитися не готовий, каже, набирає про всяк випадок.

Василь Чайка - житель Кривого Рогу:

Набагато легше стало, можу ось відкрити і вода буде бігти, все. Дитину покупав, ніяких проблем немає. Постірать, пожалуйста стірай.

Нині будівельні роботи на магістральному водогоні тривають. На майданчиках щодня працює більше сотні фахівців та десятки одиниць спецтехніки. Вже зводять другу насосну станцію.

Сергій Сиротюк - начальник дільниці:

Насосна станція номер 2, перехватує обʼєм води, яка подає насосна станція номер 1 і робить далі перелив для подачі води на канал.

Площа будівництва понад 900 квадратних метрів. Наразі зводять фундамент і вже 1 жовтня планують завершити роботи. А магістральний водогін, за попередніми підрахунками, мають здати цьогоріч. Для цього на майданчиках працюватимуть у дві зміни.