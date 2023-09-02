Крім міністрів оборони та культури, Офіс президента України готує інші кадрові ротації в органах влади. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Виглядає так, що Міноборони (ну і автоматом ФДМУ) та Мінкульт будуть не єдиними кадровими ротаціями, які має затвердити Рада.

Там ще голова одного економічного регулятора вже подала заяву про відставку. І найвірогідніший кандидат - голова однієї східної ВЦА", - написав політик.

За інформацією Железняка, Ольга Піщанська залишає Антимонопольний комітет і буде призначена на посаду голови Фонду держмайна - після того, як Рустем Умєров піде на посаду міністра оборони.

Замість неї головою АМКУ призначать Павла Кириленка, нинішнього голову Донецької ОВА.

Ок, тримайте ротації. Ольга Піщанська залишає АМКУ (а стільки розмов про реформу було під час закону 5431). І одразу пані Піщанська буде призначена на Голову Фонду держмайна (коли Рустем Умєров піде на Міністра оборони) . Замість неї на нового Голову АМКУ буде призначено Павла Кириленко (голова Донецької ВЦА).

Железняк нагадав, що звільнення і призначення голів АМКУ та фонду Держмайна потребує голосування у Раді.