На мирну акцію в центрі Одеси зібралися рідні українських військових моряків. Яких навесні торік російські окупанти взяли в полон після боїв біля Кінбурнської коси та острова Зміїний.

Росіяни ракетними ударами знищили два українські військові катери - "Словʼянськ" і "Станіслав" - з кожного судна врятували лише частину екіпажу. Доля 16 військових залишається невідомою.

Докладніше розкажуть кореспонденти "Подробиць".

Цей домашній концерт, знятий чотири роки тому, - останнє відео з сином, яке зробила Тетяна Шерищоріна. Микита був матросом на військовому катері "Слов'янськ" і зник ще на початку повномасштабного вторгнення. 3 березня 2022 "Слов'янськ" вийшов у свій останній рейс, у район Кінбурнської коси на розвідку і охорону портів Одеси, Чорноморська і Південного. Напередодні Микита телефонував матері.

Тетяна Шеришоріна, мати члена команди катера "Слов'янськ":

Він нічого не казав. Він такий хлопчина, який йому сказали мовчати, він буде мовчати. Сказав: "Мама, ми виходимо в море, не буде зв'язку".

Подібні дзвінки зберігають у пам'яті члени кожної з родин зниклих без вісті. Вони зібралися в центрі Одеси - нагадати про долю моряків.

Інна Сухорукова, мати члена команди катера "Станіслав":

Мамо, я тебе дуже люблю. Ти - саме дорожче, що в мене є. Більше нічого не можна було казать, бо ми в окупації.

Військовий катер "Словʼянськ" був знищений ракетою окупантів у Чорному морі торік навесні. Врятували лише частину екіпажу. Проте рідні вірять: 11-ть моряків, яких офіційно вважають зниклими без вісті, живі.

Тетяна Толкачова, мати члена команди катера "Слов'янськ":

Там на катері, на дні нікого немає. Водолази 12 березня спускалися на катер. Вони нікого там не знайшли, ні рештки.

Ця інформація стала відправною точкою пошуків, який розпочали рідні моряків.

Тетяна Шеришорін, мати члена команди катера "Слов'янськ":

Ми всі надіялись, але боялись, що когось, да піднімуть. Коли нікого не підняли: ми похлопали в лодоші і сказали: "Вау, будемо шукати!"

Згодом до сімей моряків зі Слов'янська, долучилися родини членів команди "Станіслава".

7 травня 2022 екіпаж "Станіслава" - вісім моряків - вирушив на бойове завдання до Зміїного. За 20 метрів від острова катер атакував російський літак. Ракета класу "повітря-земля" влучила в машинне відділення. Впродовж 20 секунд судно пішло на дно. Врятувати вдалося лише трьох моряків. Проте рідні п'ятьох зниклих впевнені, ті мали шанс урятуватися.

Світлана Ляшко, дружина члена команди катера "Станіслав":

Є така інформація, неофіційна, що там були три плоти і на них сиділи наші хлопці. Це - можуть бути тільки наші хлопці. Там ще курсували російські катери і вони більше всього, що підібрали наших хлопців.

Світлана Ляшко розповідає: телефон чоловіка раптом з'явився в мережі за 6 годин після затоплення катеру.

Світлана Ляшко, дружина члена команди катера "Станіслав":

Він увімкнувся і вимкнувся. На дні моря телефон не запрацює і на зв'язок не вийде. Ми назбирали купу доказів про те, що він - живий, про те, що він - в полоні. Це і перехоплення розмов, і сайти, де є вся інформація про нього і він зі статусом "полонений". Це сайти російської федерації, вони самі це виклали.

Проте ця інформація - не офіційна, кажуть представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Аркадій Дабагян, керівник регіонального Центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

На превеликий жаль, на сьогоднійшній день в нас немає інформації абсолютно підтвердженої, щодо місця їх знаходження. Є інформація, яка потребує підтвердження.

Підтвердити інформацію можуть лише офіційні органи країни-агресора. Тільки так можна змінити статус моряків зі "зниклих без вісті" на "військовополонених".

Тетяна Шеришоріна, мати члена команди катера "Слов'янськ":

Це буде неможливо рівно доти, доки росія через Міжнародний комітет Червоного хреста не підтвердить. Скаже: так. Вони в нас є. А росія цього не хоче робить. Ні підтвердити, ні сказати, що їх нема. От таке вони роблять. Бавляться нами.

Поки ж родини шістнадцятьох зниклих утворили громадську організацію "Поєднані морем" і збирають інформацію. А ще виходять на мирні акції. Старшого брата Дмитра Олег востаннє бачив уві сні.

Олег, молодший брат члена команди катера "Слов'янськ":

Как он до бабушки приїхав. В такой формі, як щас. Бабушка побіжала його обнімать.

Сім'ї вірять, одного дня моряки повернуться.

Марія Пастух, наречена члена команди катера "Станіслав":

Дуже його кохаю, дуже його чекаю. Та хочу висловити свою підтримку тим, хто чекає як я. Зараз буду плакати. Надія, яка живе, вона допомагає боротися за них.

А ще готують сюрпризи. Свого сина, Мирона, Світлана народила за 10 днів після зникнення чоловіка. Малюк бачив батька тільки на фото.

Світлана Ляшко, дружина члена команди катера "Станіслав":