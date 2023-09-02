Єдиний реєстр державної власності: у Фонді держмайна розповіли подробиці (відео) [ Редагувати ]
У Фонді державного майна створюють єдиний державний реєстр об'єктів державної власності. Це буде об'єднання всіх реєстрів в одну систему, яка дозволить бачити звітність підприємств і яке майно вони мають на балансі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник Голови ФДМУ Денис Шугалій.
Єдиний реєстр державної власності буде інтегрований з реєстрами речових прав, реєстрами юридичних осіб, податковою та пенсійною системами.
"Наразі у нас більше 15 млн обєктів державного майна, більше 15 тисяч державних установ. Воно виглядає так, що 30 років ніхто не знає, що з ним відбувається. Тобто в одному міністерстві одні установи, в іншому - інші держані підприємства...
Це все призвело до того, що коли нова команда зайшла до Фонду ми побачили відсутність достовірного обліку... Ми бачимо, що двохтисячні роки - це 80% незаконних відчужень, привласнень, махінацій.
Наразі ми з цим розібралися, знайшли як саме це обліковувати, шоб це було не тільки те майно, яке в Фонді держмайна, а й майно і підприємства, які є в країні...
У державі по факту є два типи сутності майна - це підприємство, на балансі якого є майно, і яке веде певну економічну діяльність. І є окреме майно - це будівлі, споруди - нерухоме, рухоме майно тощо. Зараз у нас близько сорока розрізнених реєстрів, деякі з яких розробка 96-го року, і дані верифіковані дуже слабо.
Система створення єдиного державного реєстру обєктів державної власності - це обєднання всіх реєстрів в одну систему, яка дозволить обліковувати, бачити звітність підприємств, бачити яке майно. Вона буде інтегрована з реєстрами речових прав, реєстрами юридичних осіб, податкова, пенсійна.
І по факту ми бачимо картку підприємства: все майно, співробітників. І це повністю унеможливлює маніпуляції з державною власністю", - розповів перший заступник Голови ФДМУ Денис Шугалій.
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