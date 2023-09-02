Леране каже, на окупованому півострові лишилося чимало людей, які чекають на українських захисників.

Аби вижити, вона двічі тікала від росіян. Спочатку з окупованого Криму, а згодом із розбитого Ірпеня. Наступна історія - про волонтерку, кримську татарку Леране Хайбуллаєву. Вона у кожному своєму новому прихистку, попри неабиякі складнощі, продовжує відновлювати традиції свого народу. Цього разу місце сили кримських татар у Львові.

Кримська татарка Леране Хайбуллаєва разом зі своїм 11-річним сином прикрашають новий кримський куточок у Львові. На полицях - подаровані книжки про історію півострова, глиняні тарілки та пам'ятна колекція.

Тут все нагадує про традиції рідного для Леране Криму. Навіть спеціальні подушки для сидіння з лікувальними травами - усе як у батьківській хаті.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

Ось так у нас на дворі у батьків воно називається сєт. Його так можна сісти і під черешнею або під горіхом волоським попити кави, що власне двічі-тричі на день запрошуються сусіди і ось так от п'ється кава.

Львів для Леране став третім прихистком. Ще дитиною разом із батьками повернулася з Узбекистану до рідного Криму. А в 2016-му переїхали на Київщину.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

Почалася допомога армії. Я влаштовувала аукціони з приводу різних кримських речей і потім передавала то всьо на передову. Потім була вимушена поїхати на материкову частину України, бо вже почалися арешти.

В Ірпені Леране створила куточок батьківського дому. Відкрила ресторан, який став не лише закладом кримсько-татарської кухні, а й місцем зустрічей усіх, хто постраждав від російської агресії. А потім окупанти прийшли і на Київщину. Півтора роки тому знову довелося тікати.

Тимур, син Леране Хайбуллаєвої:

Страшно було. Ми зранку встали, почули як самольоти літають. Селяни просто жили, в городі просто жили, заробляли гроші. А потім пройшли росіяни і почали нас грабити.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

Чудом виїхали 6 березня. Це якраз вже були зруйновані всі мости, романівський і гостомельсьуий міст вот і ми проїхали селами, скажемо так через стоянку.

Та навіть після усього пережитого Леране покидати Україну не планувала.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

Було чітке переконання, що я далі України не поїду. Оце Львів остання точка, останнє місце, куди я могла виїхати. Чоловік пішов на фронт.

Життя з чистої сторінки... У Тимура нова школа, у Леране - нова справа.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

Я можу поділитися лайф-хаком з тими людьми, які втратили свої домівки і мусять починати з нуля в своїй місцевині. Перше, ні на кого не сподіватися, тільки на свої власні ресурси.

У Львові Леране знову вирішили створити кримський куточок. Такий, як був на Киїївщині.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

У мене, наприклад, гості в Ірпені приходили і казали заходили, замовляли і казали ми сядемо в Судаку, або ми там сядемо в Ялті. Відповідно біля кожного столику або диванчику була картина цієї місцевини.

Перед відкриттям кримського дворика шеф-кухар пригощає гостей стравами. Одна з перших - монти.

Дарія, жителька Черкаської області:

Давай попробуємо, що це у нас тут за страва. Смачна кримська. Я пам'ятаю, що нас батьки возили до Криму, я пам'ятаю прекрасні моменти життя з Кримом.

Пам'ять про традиції не під силу знищити росіянам, каже Леране. Окупанти для неї - сарана.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

Для росії Україна - це плацдарм рухатися далі . росія - це ненажера. Воно якщо ми не будемо давати опір, то потім буде і Польща, і країни Балтії, і так далі. Цю ненажеру треба зупиняти.

Леране каже, на окупованому півострові лишилося чимало людей, які чекають на українських захисників.

Леране Хайбуллаєва, переселенка:

Вони точно не говорять про свою позицію публічно, бо це захист та, а то що люди чекають - однозначно. Однозначно я сподіваюся, що неочікувано для нас буде відкриттям - скільки проукраїнських людей в Криму.

Крим знову буде українським, вірить і Тимур.

Тимур, син Леране Хайбуллаєвої:

Там є така калітка жилізна. Ти її відкрив і побажав бабусі з дідом. І вони тебе встрічають так ууу! Вот на тобі цей піцу, вареники, пиріжки. Всьо короче. - Така буде зустріч? - Да.

Після омріяної перемоги Ларене мріє повернутися до Криму. І вже планує там відкрити Львівський дворик, як символ підтримки та єднання українського народу.