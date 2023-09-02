Аби вижити, вона двічі тікала від росіян: історія волонтерки з Криму [ Редагувати ]
Аби вижити, вона двічі тікала від росіян. Спочатку з окупованого Криму, а згодом із розбитого Ірпеня. Наступна історія - про волонтерку, кримську татарку Леране Хайбуллаєву. Вона у кожному своєму новому прихистку, попри неабиякі складнощі, продовжує відновлювати традиції свого народу. Цього разу місце сили кримських татар у Львові.
Кримська татарка Леране Хайбуллаєва разом зі своїм 11-річним сином прикрашають новий кримський куточок у Львові. На полицях - подаровані книжки про історію півострова, глиняні тарілки та пам'ятна колекція.
Тут все нагадує про традиції рідного для Леране Криму. Навіть спеціальні подушки для сидіння з лікувальними травами - усе як у батьківській хаті.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
Ось так у нас на дворі у батьків воно називається сєт. Його так можна сісти і під черешнею або під горіхом волоським попити кави, що власне двічі-тричі на день запрошуються сусіди і ось так от п'ється кава.
Львів для Леране став третім прихистком. Ще дитиною разом із батьками повернулася з Узбекистану до рідного Криму. А в 2016-му переїхали на Київщину.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
Почалася допомога армії. Я влаштовувала аукціони з приводу різних кримських речей і потім передавала то всьо на передову. Потім була вимушена поїхати на материкову частину України, бо вже почалися арешти.
В Ірпені Леране створила куточок батьківського дому. Відкрила ресторан, який став не лише закладом кримсько-татарської кухні, а й місцем зустрічей усіх, хто постраждав від російської агресії. А потім окупанти прийшли і на Київщину. Півтора роки тому знову довелося тікати.
Тимур, син Леране Хайбуллаєвої:
Страшно було. Ми зранку встали, почули як самольоти літають. Селяни просто жили, в городі просто жили, заробляли гроші. А потім пройшли росіяни і почали нас грабити.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
Чудом виїхали 6 березня. Це якраз вже були зруйновані всі мости, романівський і гостомельсьуий міст вот і ми проїхали селами, скажемо так через стоянку.
Та навіть після усього пережитого Леране покидати Україну не планувала.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
Було чітке переконання, що я далі України не поїду. Оце Львів остання точка, останнє місце, куди я могла виїхати. Чоловік пішов на фронт.
Життя з чистої сторінки... У Тимура нова школа, у Леране - нова справа.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
Я можу поділитися лайф-хаком з тими людьми, які втратили свої домівки і мусять починати з нуля в своїй місцевині. Перше, ні на кого не сподіватися, тільки на свої власні ресурси.
У Львові Леране знову вирішили створити кримський куточок. Такий, як був на Киїївщині.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
У мене, наприклад, гості в Ірпені приходили і казали заходили, замовляли і казали ми сядемо в Судаку, або ми там сядемо в Ялті. Відповідно біля кожного столику або диванчику була картина цієї місцевини.
Перед відкриттям кримського дворика шеф-кухар пригощає гостей стравами. Одна з перших - монти.
Дарія, жителька Черкаської області:
Давай попробуємо, що це у нас тут за страва. Смачна кримська. Я пам'ятаю, що нас батьки возили до Криму, я пам'ятаю прекрасні моменти життя з Кримом.
Пам'ять про традиції не під силу знищити росіянам, каже Леране. Окупанти для неї - сарана.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
Для росії Україна - це плацдарм рухатися далі . росія - це ненажера. Воно якщо ми не будемо давати опір, то потім буде і Польща, і країни Балтії, і так далі. Цю ненажеру треба зупиняти.
Леране каже, на окупованому півострові лишилося чимало людей, які чекають на українських захисників.
Леране Хайбуллаєва, переселенка:
Вони точно не говорять про свою позицію публічно, бо це захист та, а то що люди чекають - однозначно. Однозначно я сподіваюся, що неочікувано для нас буде відкриттям - скільки проукраїнських людей в Криму.
Крим знову буде українським, вірить і Тимур.
Тимур, син Леране Хайбуллаєвої:
Там є така калітка жилізна. Ти її відкрив і побажав бабусі з дідом. І вони тебе встрічають так ууу! Вот на тобі цей піцу, вареники, пиріжки. Всьо короче. - Така буде зустріч? - Да.
Після омріяної перемоги Ларене мріє повернутися до Криму. І вже планує там відкрити Львівський дворик, як символ підтримки та єднання українського народу.
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