Нідерландський ультрамарафонець Боас Крахтвейк у ці хвилини біжить Рівненщиною. Чоловік ще 22 липня вирушив з Амстердама, щоб дістатися української столиці та показати всьому світу, що війна недалеко і до неї можна добігти.

Боас біжить уже 43-ій день. За цей час подолав уже понад дві тисячі кілометрів. Його мета - зібрати кошти на "швидкі" для ЗСУ. Вже зібрали 47 тисяч євро.

І поки він біжить Україною, одну карету швидкої за ці кошти вже готують до відправки в Україну.

Рівненщина зустріла бігуна з Нідерландів хмарним ранком і невеличким дощем, але Боас каже це не проблема, адже краєвиди та люди, які його зустрічають на шляху, дарують просто позитивні емоції.

Він відчуває неймовірну підтримку і це йому додає сил, хоч шлях дається нелегко. Команда Боаса вже відвідала місто Дубно. Наступна зупинка у Рівному.