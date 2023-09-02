Вони ризикують своїм життям, щоб рятувати чужі: як медиків готують до фронтових реалій [ Редагувати ]
Вони ризикують своїм життям, щоб рятувати чужі. Мова - про бойових медиків. На полі бою умови значно відрізняються від стерильних кабінетів, тож і надання медичної допомоги має свої особливості. До того ж, у медика завжди існує ризик й самому бути пораненому. Як їх готують до фронтових реалій - розповість Анатолій Журавльов.
Ці кадри яскраво демонструють, з якою небезпекою стикаються на полі бою наші захисники. Вірогідність отримати поранення у таких умовах - надзвичайно висока.
Якщо осколки чи ворожа куля таки поранили бійця - його життя залежить від правильних дій побратимів та бойових медиків.
Серед тих, хто рятує українських воїнів на передовій - ще з 2014-го року - фахівці Добровольного медичного батальйону "Госпітальєри".
- Особливий акцент на тому, що ви можете вичищати тільки те, що ви бачите. Проходити далі по трахеї вниз - не потрібно. Ви можете зробити гірше, ви можете її пошкодити.
Своїм досвідом бойові медики регулярно діляться на вишколах. Курсанти отримують і теоритичні знання, і практичні.
Та нога, яка залишилася, зверху підтягуємо її. І дивимося, щоб голова не падала, якщо падає - виправляємо. І останнє, що робимо - нахиляємося і слухаємо, чи дихає.
А ось так курсанти закріплюють знання, отримані під час інтенсиву.
Це - так звані симуляції. Під час них інструктори моделюють ситуації, які можуть виникнути на передовій.
Завдання курсантів - відпрацювати сценарій у польових умовах. За легендою - один з бійців отримав важке поранення. Йому потрібно надати домедичну допомогу і доставити до побратимів.
Вже скоро пораненого завантажують у спеціальну автівку, щоб вивезти з поля бою до наступної точки - більш безпечної.
На евакуаційну групу чекає інший спецтранспорт. Бійця перевантажують - і знову в дорогу. Кінцева точка призначення - стабілізаційний пункт. Вже тут поранений отримує повний спектр медичної допомоги.
Це лише одне з нелегких завдань в рамках розширеної програми "Госпітальєрів". Такий вишкіл триває майже два тижні.
Позивний "Дженнер", керівник навчального центру, директор КП "Госпітальєри Дніпра":
База, на якій ми викладаємо, - це власне міжнародні протоколи. Те, як робить увесь цивілізований світ. Війна до 22-го року і війна після - це дві різні війни абсолютно. Тому в тому числі опираючись на наш досвід, ми певні акценти розставляємо, що "на оце зверніть увагу, ми вас не випустимо з вишколу, якщо ви не будете знати". Тобто певні речі ми прям жирним і червоним підкреслюємо.
Позивний "Бас", інструктор Добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри":
Ми намагаємося ввести людей в стрес, фізичне виснаження, оскільки в спокійних умовах - наприклад, міських забудовах або кабінетах - досягаються певні відпрацювання навичок, але комплексність їх та фізичне навантаження дають своє. Людина губиться, людина можливо і панікує навіть. Тому ми поєднуємо навчання саме по наданню медичної допомоги і знову ж таки врахування тактичної ситуації. Це - найважливіше, оскільки підставляти себе і травмуватися - це тільки навантажує наступний етап евакуації.
І такий підхід йде на користь навіть людям з обширними медичними знаннями, каже Поліна. Вона - лікарка-інтерн.
Поліна, лікарка-інтерн:
Контролювати свої емоції... А найважче це - працювати в команді. Здається, працювати в команді легко, але насправді дуже всі губляться, не знають, що робити. Тобто ти знаєш алгоритм, але постійно з нього збиваєшся. Тому потрібно постійно його відпрацьовувати. Ти можеш все спитати і завжди тобі буде надана відповідь. І не важливо - чи це навчальний час чи час відпочинку - тобі, як то кажуть, все розжують і покладуть у ротик - тільки ковтни.
Загалом через різні вишколи "Госпітальєрів" пройшли вже тисячі курсантів.
Максим, прикордонник:
Навіть цивільні люди можуть зтикнутися з наслідками війни в звичайному цивільному житті, де начебто снаряди не літають, але всяке буває. Всі бійці також повинні мати хоча б мінімальні необхідні навички для надання допомоги хоча б собі. Або пораненому, щоб він принаймні дожив до моменту, коли до нього добіжить медик групи або буде переданий команді фахових медиків. Тому що значна частина смертей - більше 80% - це саме від тих поранень, з якими може працювати навіть не фахова особа.
В планах "Госпітальєрів" продовжувати свою просвітницьку роботу в перервах між ротаціями.
Позивний "Дженнер", керівник навчального центру, директор КП "Госпітальєри Дніпра":
Працюємо майже нон-стопом. Але коли до тебе телефонують і кажуть, що "от була робота, дякую за науку" - допомогли побратимам або сам вижив - це те, що дозволяє себе в кучу зібрати і рухатися далі.
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