Ціни на пальне деруться вгору: чого очікувати надалі [ Редагувати ]
Ціни на пальне деруться вгору. Замість очікуваних 5-ти гривень, протягом серпня, ті виросли чи не вдвічі. Знавці ринку кажуть, що це не межа. Які перспективи, та як економлять водії в Ужгороді, розкаже Мар'яна Мартин.
Іван - далекобійник. Майже три тижні провів у рейсі. Нині повернувся в Ужгород. Із вантажівки пересів у свій легковик. Приїхав на АЗС, аби заправити бензином свій автомобіль, і добряче здивувався.
Іван - житель Ужгорода:
Якщо я заправляв на 500 скільки, то тепер і 10 л нема.
Каже, ціна на 95-й поки він був у рейсі - зросла мінімум на 7 гривень.
Іван - житель Ужгорода:
Шось придумали, акциз знову ввели, його ж не було, і не повинно бути. Я сам далекобійник я вижу як вони возять. Без акциза, а тут акциз.
Акциз на пальне Верховна Рада скасувала в березні минулого року. А от з 1 липня повернули довоєнні податки. І ціни на пальне почали підніматися. В середньому по Україні бензин здорожчав на 9 гривень за літр, дизель - на 8.
Юрій Корольчук - експерт Інституту енергетичних стратегій:
З першого липня ми побачили повернення всіх повноцінних платежів до бюджету, всі акцизи, всі весь податок на додану вартість. Спочатку очікували, що буде зростання всього-на-всього на 4,5,6 грн в результаті все вилилосяв те, що по факту за 2 місяці ціна на бензин і дизпаливо зросла на 8-9 грн.
Ціни на пальне формуються також і під впливом зовнішніх факторів. У парламенті не врахували зріст цін на нафту на свіфтовому ринку. Тому відсоток підвищення став суттєвішим. Представники АЗС розповідають, ціни підмімали поступово, а ще, аби здорожчення не було таким відчутним, пропонують клієнтам різноманітні акції.
Світлана Ковач - адміністраторка АЗС:
Бензин сьогодні коштує 51 грн, 90, дизель 50, але в нас діють знижки, наші клієнти можуть скористатися, і заправити своє авто на 4 грн дешевше. Реалізація трохи знизилася, але не суттєво.
Експерти ж прогнозують і подальше зростання цін на нафтопродукти.
Юрій Корольчук - експерт Інституту енергетичних стратегій:
Проблема надходження зими, тобто у всьому світі це не тільки в нас проблема, зростає попит, зростає споживання. Дизпалива в першу чергу. Бензинів також. Відповідно це також буде гнати ціну до гори. Можна так сказати, що 10 грн ми подолаєм цю позначку можливо навіть.
Вплине на ціну також і курс валют. Ужгородці ж радять не впадати у відчай, і більше часу приділяти пішим прогулянкам.
Євгеній - житель Ужгорода:
Щодо цін, вони такі які, є я стараюся декультивувати у собі такі сваідомість. Всім всього вистачає, з таким наміром я і заправлявся, стараюсь звичайно і пішком ходити. Кайфувати, по місту, по набережній.
по темі
З наближанням вересня в Україні відзначається значущий рух у сфері цін на продукти
За словами експертів з Торгово-промислової палати, цінові коливання з можливістю, але ані стрімкого здорожчення, ані якогось дефіциту не буде. Яка зараз ситуація на продуктовому ринку і що буде восени?
Якщо ви хочете, щоб відбудова почалась у перший же день, як закінчиться війна, а не через 3-4 роки, то маєте і діяти вже зараз. Як саме? Які пріоритети? І чи бачать у Штатах можливість використати заарештовані російські гроші?
У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач оцінив ринок інвестицій в Україні під час війни
Попри війну і весняне водопілля, свій врожай збирає й одне з фермерських господарств на Черкащині. Навесні поміж кущів там ще плавали на човні. Про складнощі та ціни цього сезону - у сюжеті.