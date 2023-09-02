Ціни на пальне деруться вгору. Замість очікуваних 5-ти гривень, протягом серпня, ті виросли чи не вдвічі. Знавці ринку кажуть, що це не межа. Які перспективи, та як економлять водії в Ужгороді, розкаже Мар'яна Мартин.

Іван - далекобійник. Майже три тижні провів у рейсі. Нині повернувся в Ужгород. Із вантажівки пересів у свій легковик. Приїхав на АЗС, аби заправити бензином свій автомобіль, і добряче здивувався.

Іван - житель Ужгорода:

Якщо я заправляв на 500 скільки, то тепер і 10 л нема.

Каже, ціна на 95-й поки він був у рейсі - зросла мінімум на 7 гривень.

Іван - житель Ужгорода:

Шось придумали, акциз знову ввели, його ж не було, і не повинно бути. Я сам далекобійник я вижу як вони возять. Без акциза, а тут акциз.

Акциз на пальне Верховна Рада скасувала в березні минулого року. А от з 1 липня повернули довоєнні податки. І ціни на пальне почали підніматися. В середньому по Україні бензин здорожчав на 9 гривень за літр, дизель - на 8.

Юрій Корольчук - експерт Інституту енергетичних стратегій:

З першого липня ми побачили повернення всіх повноцінних платежів до бюджету, всі акцизи, всі весь податок на додану вартість. Спочатку очікували, що буде зростання всього-на-всього на 4,5,6 грн в результаті все вилилосяв те, що по факту за 2 місяці ціна на бензин і дизпаливо зросла на 8-9 грн.

Ціни на пальне формуються також і під впливом зовнішніх факторів. У парламенті не врахували зріст цін на нафту на свіфтовому ринку. Тому відсоток підвищення став суттєвішим. Представники АЗС розповідають, ціни підмімали поступово, а ще, аби здорожчення не було таким відчутним, пропонують клієнтам різноманітні акції.

Світлана Ковач - адміністраторка АЗС:

Бензин сьогодні коштує 51 грн, 90, дизель 50, але в нас діють знижки, наші клієнти можуть скористатися, і заправити своє авто на 4 грн дешевше. Реалізація трохи знизилася, але не суттєво.

Експерти ж прогнозують і подальше зростання цін на нафтопродукти.

Юрій Корольчук - експерт Інституту енергетичних стратегій:

Проблема надходження зими, тобто у всьому світі це не тільки в нас проблема, зростає попит, зростає споживання. Дизпалива в першу чергу. Бензинів також. Відповідно це також буде гнати ціну до гори. Можна так сказати, що 10 грн ми подолаєм цю позначку можливо навіть.

Вплине на ціну також і курс валют. Ужгородці ж радять не впадати у відчай, і більше часу приділяти пішим прогулянкам.

Євгеній - житель Ужгорода: