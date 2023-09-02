З 1 січня 2024 року має запрацювати нова система нарахувань зарплат чиновників і державних службовців. У першу чергу розмір зарплат залежатиме від кваліфікації та досвіду державного службовця.

Нова система оплати праці передбачає посилення ролі посадового окладу, запровадження грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати.

Окрім цього, розмір фонду оплати праці державного органу буде визначатися з урахуванням фактичної чисельності працівників станом на 1 липня 2023 року, збільшеної на 10 відсотків.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

"Плануємо в проекті державного бюджету на 2023 рік імплементувати норми проекту закону 8222 щодо реформи підходу оплати праці державних службовців, яким буде передбачено нарахування заробітної плати державним службовцям на основі каталогів посад і класифікації їх посад.

Для того, щоб основну частину заробітної плати складав посадовий оклад (умовно 70%), а 30% це були ті нарахування, які передбачені згідно законодавства, і, можливо, які будуть стимулюючими надбавками, у тому числі премії. Тому що зараз, нажаль, у переважної більшості державних службовців премія не відіграє роль заохочення, це фактично складова основи заробітної плати, тому що посадові оклади є надзвичайно низькими у переважної більшості держслужбовців. І вони не є тим стимулом, який залучає кваліфікованих фахівців до державної служби.

Окрім того, ще є важливий нюанс, який передбачає, що фактично так званий преміальний фонд у центральних органах виконавчої влади, територіальних підрозділах, місцевих адміністраціях формується за рахунок наявності вакансій, що спотворює систему державної влади.

У нас є понад 200 тисяч посад державної служби, але зараз у нас є близько 50 тисяч вакансій. Це відповідає тому, яка реальна кількість людей працює на державу, і це дозволить у перспективі у тому числі скоротити ці непотрібні вакансії, які тривають керівники для того, щоб мати хоч невеликий компенсаторний механізм для заохочення своїх працівників...

Передусім це буде стосуватися виплат тих держслужбовців, які мають зараз найнижчий рівень оплати праці. Але зважаючи на те, яка їхня кількість, це мова йде про місцеві державні адміністрації, апарати суддів тощо. Там де це потребуватиме збільшення видатків, оскільки перерозподілу не вдасться уникнути.

Якщо ми говоримо про умовно топ-рівень, то це державні службовці категорії А, це державні службовці категорії Б у міністервах і ЦОВах, які мають відповідний фонд оплати праці, там, ймовірно, невелике скорочення видатків", - розповів Олег Немчінов.