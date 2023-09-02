Час готуватися і до нового опалювального сезону. Лісгоспи зараз активно заговляють деревину. Через мобілізацію лісівників цей процес доводиться автоматизовувати. Як це відбувається - бачила Сніжана Сидорук.

Валить, обрізає та розпилює. Усе це робить одна машина - харвестер. Ним керує Олександр.

Олександр Мандзюк, оператор харвестера:

За зміну я в середньому можу зрізати 150 кубів, яке ніколи не зріжеться бензопилкою одна людина. Це грубо говоря три вагони.

Працювати швидко і безпечно, пояснює Олександр. Його захищає титанова кабіна. А вікна - в ній броньовані. Кожну дію обліковує комп'ютер.

Він рахує кожне дерево - кожну гілку, яку я перерізав в заданій програмі. Він все рахує. На 1350 кубів оце вийшло в мене остільки кусочків - 16 тисяч.

Збирає деревину теж машина - форвардер. Ним керує Дмитро. Його завдання - перевезти та посортувати колоди до проміжного складу.

То мені треба підняти, то опустити, то коліно зігнути, то вигнути, то на повороті - вліво вправо, а це ротар повертає.

На форвардері чоловік працює вже четвертий рік і з легкістю керує залізною рукою.

Дмитро Повх, оператор форвардера:

Треба їхати і грузити, і керувати - все одночасно. Просто є навики вже. Ну цими джойстика вверх, вниз, вліво, вправо, ротатор, маніпулятор. Та й так навчилися та й керуєм. Це руль просто.

Так по-європейськи заготовляють деревину на Рівненщині. Замість десятка людей - пара потужних машин. Майстри лісу лише обліковують.

Олександр Матюшок, майстер лісу Крупецького лісництва:

Маркуєм деревину. Це для того, що діаметр, довжина вказується, сорт її цієї деревини, з якого кварталу була відправлена деревина. Продукція не крадена, що вона дійсно офіційно заготовлена згідно документів дозвільних, які передбачає лісорубний квиток.

Цю ділянку у Крупецькому лісництві відвели спеціально під заготівлю. Тут росли вікові сосни, яким вже понад 80 років. Такі дерева, пояснюють лісівники, зрізають, щоб ті не всохли і не втратили свою цінність.

Олександр Вознюк, головний інженер філії "Дубенське лісове господарство":

Дана продукція заготовляється як на реалізацію для фізичних і юридичних підприємств. Ми відправляємо на Збройні Сили України. Від початку війни було відправлено 1574 куба. Це вся ішла ділова деревина, з якої хлопці будували бліндажі.

Щорічно філії Поліського лісового офісу заготовляють понад два мільйони кубометрів деревини. Для цього треба понад три сотні бригад. Але людей не вистачає, багато лісівників мобілізовані до ЗСУ. Тож тут вирішили компенсувати людський ресурс потужною технікою.

А так у філії лісгоспу заготовляють дрова для населення. Попит на них як і торік - великий. Дубенчанин Михайло прийшов прикупити і собі на зиму.

Чоловік каже, торік опалювальний сезон був важким для українців. Яким буде прийдешній - одному ворогу відомо. Тож запаси робить завчасно.

Михайло, житель Дубна:

Того року я закупив в прєдєлах семи кубів. Зима була не така сурова. Лишилось трохи. Хочу ще докупити - кубів чотири-пять.

Замовлень на дрова мають чимало, кажуть лісівники. Процедура придбання - така ж, як і торік. Її спростили під час війни. Щоб виписати машину дров, можна звернутися у будь-яке лісництво або ж замовити через інтернет на державному ресурсі "ДроваЄ".

Григорій Новосад, провідний інженер з використання лісових ресурсів Поліського лісового офісу:

У цьому році в середньому ціна складає в лісі від 950 до 1100 гривень за метр кубічний в залежності від категорії якості і дрова колоті на складі ціна від 1900 до 2100.

Великого ажіотажу зараз немає. Проте з настанням холодів попит пожвавиться - прогнозують у лісгоспі.

Олександр Вознюк, головний інженер філії "Дубенське лісове господарство":

Зверталося на місяць десь орієнтовно там сто чоловік і отоварювалося десь там 150 кубів. На сьогоднішній місяць - серпень ми реалізовуємо населенню дві, дві з половиною тисячі кубів.

Попри перестороги про важкий опалюваний сезон на Рівненщині та на Волині дерев більше рубати не стали, запевняють лісівники. Кажуть, заготівля проходить за планом - на довоєнному рівні.