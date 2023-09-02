Німецька електроніка - в російських дронах попри жорсткі санкції, запроваджені Заходом. В Німеччині затримано підприємця, який продав росіянам компоненти для безпілотників майже на мільйон євро. Тетяна Логунова розкаже про оборудку.

Гучний арешт. В Німеччині затримали підприємця, який в обхід санкцій постачав електронні комплектуючі для російських дронів "Орлан-10". Безпілотників, які держава-агресорка використовує для розвідки, виявлення позицій та спроб наведення вогню на підрозділи української ППО. Затриманий - бізнесмен із землі Саар - Вальдемар В., у нього подвійне громадянство - російське та німецьке.

Федеральна прокуратура, яка веде цю справу, підозрює чоловіка у багаторазовому порушенні закону про зовнішню торгівлю. Санкції, які Європейський Союз запровадив проти росії ще у 2014 році, після анексії Криму, чоловік обійшов 26 разів! І продав росіянам електроніки для дронів на 715 тисяч євро! Нелегальні поставки він не припинив навіть після початку повномасштабної війни.

Щоб обійти санкції ЄС, Вальдемар В. імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім експортував їх до росії - у більшості випадків через свою компанію у землі Баден-Вюртемберг. Він постачав товари двом фіктивним цивільним компаніям у росії. А вони, за домовленістю, передавали комплектуючі військовому виробнику. У лютому 2022 року Вальдемар В. налагодив поставки і через треті країни - ОАЕ та Литву.

Прізвища затриманого німецька прокуратура не називає. Утім, журналісти припускають, що може йтися про Вальдемара Вайріха - директора компанії, яка займається поставками промислової техніки. На користь цієї версії говорять подвійне громадянство підприємця, профіль його компанії та політичні погляди. Чоловік - активіст "Лівої партії", яка вимагає від уряду Німеччини припинити поставки зброї в Україну та почати діалог з москвою. Прокоментували затримання підприємця і в Офісі Президента України.

У Федеральній прокуратурі Німеччини ведуть розслідування, яке стосується підприємця, завдяки якому деталі місцевої електроніки могли опинитися у російських багатоцільових безпілотниках "Орлан", пишуть місцеві ЗМІ. Аналіз групи Макфола-Єрмака щодо компонентів БПЛА "Шахед", "Орлан" та "Ланцет", який ми передали партнерам, а також робота з Урядами країн матиме продовження. Наша мета - позбавити російський ВПК можливостей виробляти озброєння. Без іноземних компонентів ворог не буде здатен це робити.

Тиждень тому міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака презентувала і передала партнерам звіт про іноземні деталі, виявлені у безпілотниках, які росія використовує у війні проти України. Експерти розробили і пропозиції, що унеможливлять подібні поставки в обхід санкцій.