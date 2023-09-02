Новий навчальний рік - стартував. І для багатьох школярів опановувати знання доведеться у чужих містах. На Буковині за парти сядуть понад 4,5 тисячі дітей-переселенців. Як швидше адаптуватися на новому місці? І загалом, які настрої у дітей? Ольга Лучек - дізнавалася.

Ось у цьому модульному містечку мешкає сім'я семирічного Вадима з Красногорівки, що на Донеччині. До Чернівців вони переїхали торік. А вже зараз хлопчик готується піти до 2 класу. Показує нам свій шкільний портфель та нове приладдя.

Вадим, школяр-переселенець:

- Щоденник в першу чергу, (ставить зошити). - Твій предмет улюблений який? - Математика. - А що любиш малювати? - Всьо разное. - Все, сумка зібрана? Можна йти вже в другий клас? – Ага.

Сестра Вадима, 16-річну Аліну перше вторгнення росії застало в рідній Донеччині, коли була в першому класі. Їй з батьками тричі доводилося тікати з рідного дому. Зараз дівчина навчається вже в 11-му, каже, всі однокласники роз'їхалися по світові. Спілкуються лише онлайн на уроках.

Аліна, школярка-переселенка:

Більшість за границею, в Литві, в мене подружка там знаходиться найкраща.

Обоє школярів склали вже графік, як ділитимуть новенький стіл, щоб робити домашнє завдання. Раніше, розповідає мама Світлана - зі своєї кімнати вони майже не виходили, а зараз вже мають друзів і вдома їх не втримати.

Світлана, мати школярів, переселенка з Донеччини:

Сначала тяжко було, по школам, по садочкам, а в квітні місяці цього року нас переселили в модульне містечко, ми стали на чергу і наша черга підійшла, нам дали з батьками дві кімнатки.

Повертати родині немає куди. росіяни перетворили їхній будинок на попелище.

Світлана, мати школярів, переселенка з Донеччини:

Дом наш розбитий, уже більша половина Красногорівки розбита, ні лікарні нема, нічого нема.

Але у відчай сім'я не впадає, намагається на новому місці подубувати життя заново. І школа - ще один крок до соціалізації. З маленьким Вадимом йдемо разом на оглядини.

Хлопчик сором'язливо розглядає новий клас, поки невпевнено сідає за шкільну парту. Зрештою дає свою оцінку.

Наталія Українець, вчителька Чернівецької гімназії:

Двоє дітей було переселенців у 1 класі, я думаю, Вадим влється у наш колектив, нічим не буде відрізнятися і все в нього буде гаразд. Більшість в класі хлопчиків, дуже розумні хлопчики, активні хлопчики, люблять погратися, пожартувати, дівчаток не ображають, бо дівчаток дуже мало в класі.

З однокласниками хлопчик познайомиться вже згодом. Серед них обов'язково з'являться і нові друзі.

Оксана Гринюк, заступник директора департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації:

Ми робили все для того, аби їм було комфортно, працювала психологічна служба, ми працювали з соціальними педагогами, з дітьми для того, щоб їм було комфортно.

Частина учнів-переселенців все ж продовжать онлайн навчання у школах їхніх рідніх міст.

Оксана Гринюк, заступник директора департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації:

Сьогодні 4596 внутрішньо переміщених осіб дітей у нас залучені до навчання. З них більше тисячу осіб навчаються дистанційно за місцем реєстрації, тобто вони не хочуть покидати свої заклади освіти.

Для легшої адаптації на новому місці психологи радять створити навколо дитини доброзичливу атмосферу, за можливості відновити приємні домашні ритуали - спільні сніданки, чаювання, переднічні читання книжок, перегляд фільмів. Не треба примушувати дитину до розмови, але обов'язково показати свою готовність до діалогу.

Іван Шородок, психотерапевт, кризовий консультант:

Батькам в першу чергу би порадив звернути увагу на себе, на те, як вони налаштовані стосовно школи, знову ж таки про свої почуття ділитися з дітьми, тому що це важливий такий аспект, а діти дуже чутливі. Вони нас не чують, вони на нас дивляться. Тому те, що ми робимо, вони будуть одразу переймати і впроваджувати в своє життя.

А ще психологи радять з дитиною мріяти. Це завдає стимулу рухатися вперед. Семирічний Вадим вже знає, ким стане в майбутньому, а тому обіцяє старанно вчитися.

Вадим, школяр-переселенець:

Хочу стати поліцейським, щоб був порядок в Україні.

Ми ж бажаємо, аби всі мрії українських дітей здійснилися!