З якими проблемами стикаються люди з інвалідністю під час війни: подробиці [ Редагувати ]
Вони - найвразливіші. І у час війни їм як ніколи потрібна допомога та підтримка. На жаль, з кожним днем людей з інвалідністю стає більше. І незважаючи на затяжні військові дії в Україні, кожен, хто потребує піжтримки - її отримує. Лише у Чернівецькій області людей з інвалідністю понад 60 тисяч.
З якими проблемами нині вони стикаються та як їм допомагають, дізнавалася Ольга Лучек.
Дмитрові - 45. Він з Краматорська. Після інсульту пересувається лише на візку. До Чернівців переїхав нещодавно. Нині проживає у модульному містечку. Чоловік розповідає, орендувати житло - дорого, допомоги на життя не вистачає.
Дмитро, переселенець:
Маленька пенсія, хоч я первая категорія, 2800 платять і всьо, пенсіонери - шо поробиш.
Пані Любов саме роздає допомогу людям з інвалідністю та тим, хто опинився у скрутних обставинах. Жінка пересувається на візку, але, каже, це їй не заважає допомагати іншим.
Любов Свіріденко, голова Чернівецького товариства інвалідів "Мрія":
На сьогодні у нас в переліку майже 15 тисяч осіб зареєстрованих, яким ми на постійній основі надаємо допомогу, постільну білизну, одяг, взуття, все те, що є першої необхідності. Також ми надавали продукти харчування. На пенсію 2 з половиною тисячі досить складно купити собі їсти, заплатити комірне, купити ще якісь ліки, самі розумієте, ліки зараз дороговартісні.
Любов Степанівна переоблаштувала і офіс під прихисток для переселенців з інвалідністю. Ось уже рік поруч з нею живе сім'я з Маріуполя.
Любов Свіріденко, голова Чернівецького товариства інвалідів "Мрія":
Виповнився рік з того часу як у нас живе родина з Маріуполя, двоє батьків і син, які є онкохворими і які потребують нашої підтримки. Наразі вони проходять лікування в онколікарні.
Нині у Чернівецькій області - понад 60 тисяч осіб з інвалідністю. З них три тисячі триста - це переселенці.
Ольга Андріїва, заступниця директора Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації:
Питання безбарʼєрності, питання ментального здоровʼя, питанння надання соціальних послуг, ці три питання чітко переплетені, вони абсолютно в такому пріоритеті навіть в умовах війни. У нас в області розроблена програма по безбарʼєрності, на яку виділено в цьому році лише 12 і 9 млн гривень на здійснення різних заходів, які будуть сприяти забезпеченню безбарʼєрного простору
Посадовці кажуть, особливу увагу намагаються приділити і дітям з особливими потребами. Зокрема понад 4 мільйони гривень виділила область на їхню реабілітацію.
Ольга Андріїва, заступниця директора Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації:
Наш департамент є виконавцем програми по реабілітації дітей з інвалідністю, виділяються кошти з державного бюджету, направляються саме тим дітям, які потребують реабілітації.
Соціальний захист осіб з інвалідністю - нині є одним із державних пріоритетів - кажуть чиновники. Тож надалі планують збільшити фінансово-матеріальну підтримку.
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