Аби зберегти людей та уникнути потрапляння в котел, на початку лютого підрозділ вивели з Бахмуту.

Рік у Бахмуті за рятувальників, годувальників та медиків. Від першого дня широкомасштабного вторгнення Дмитро Нікулеско та його підрозділ, чим могли допомагали жителям, які лишалися в місті. Залишили Бахмут лише на початку лютого цього року. На їх очах місто троянд перетворювалося на місто цегли.

Про те, чого навчився, що й досі болить і завдяки чому вистояли в найнебезпечніші миті - у відвертій розмові з рятувальником.

Майже рік він спостерігав, як ворог знищує Бахмут, гасив підірвані будівлі, розбирав завали, діставав людей. Рятувальний підрозділ Дмитра залишив місто лише на початку лютого 23 року.

Нині чоловік на кілька днів в Одесі з дружиною та маленьким сином.

У цій війні Дмитро з самого початку. В 14-му працював у Слов'янську, в 19-му перевели до ще квітучого Бахмуту. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопці з Бахмутського рятувального загону евакуювали родини і зібралися в підрозділі.

Дмитро Нікулеско, заступник керівника ГУ ДСНС в Донецькій області:

Коли пішли масовані обстріли Майорську, то було зрозуміло, що буде там прорив.. Там все найбільш зрозуміло, ніж було у Слов'янську.

З того дня, каже Дмитро, вони з хлопцями навчилися не тільки гасити пожежі, а й діставати людей з-під складних завалів. Надавати медичну допомогу тяжко пораненим. Будівля Бахмутського управління ДСНС на багато місяців стала для хлопців домом.

Наш собака, він з нами довго, прийшов якось. Ми його прийняли, нагодували, тепер це частина нашої команди.

Жили однією великою родиною, готували по черзі.

Дмитро Нікулеско, заступник керівника ГУ ДСНС в Донецькій області:

То вже на гуморі: "Що сьогодні - ресторанні блюда?" Що могли.Такого ж не має, що пішов в магазин і купив. Що люди привезли з гуманітарки, те й їли.

Це були дні нескінченних обстрілів Бахмуту крилатими ракетами та артилерією. Ворог знищував місто, район за районом.

Дмитро Нікулеско, заступник керівника ГУ ДСНС в Донецькій області:

В день виїжджали до 20 і більше разів. Було таке, що 147 пожеж за добу. Саме перше, виїжджали туди, де знали, що люди живуть. А там, де знали, що райони більшість евакуйовано, то на потім відкладали. По-перше, було рятування людей.

У травні 2022 в місті лишалося до 50 тисяч жителів. Але до кінця року їх кількість скоротилась вдесятеро. Для цих людей, каже Дмитро, вони були і рятувальниками, і медиками, і годувальниками.

31 грудня, напередодні нового року Бахмутське регіональне відділення прямує до людей, які потребують питної води.

Найдивніше, каже Дмитро, серед всього цього жахіття в місті залишалися діти. Батьку двох синів й досі тяжко пригадувати ці дитячі історії.

Дмитро Нікулеско, заступник керівника ГУ ДСНС в Донецькій області:

Коли там з-під завалів дітей дістаєш, це саме таке болюче. Були живі, врятовані, але були і.. Загиблі. І батьки загинули, і дитина. Дворічна дитина загибла, разом із матір'ю, дев'ятирічний хлопець.

Існував чіткий наказ про примусову евакуацію дітей, але реалізувати його було складно. Дорослі, що відмовлялися виїжджати, вперто ховали малих.

Дмитро Нікулеско, заступник керівника ГУ ДСНС в Донецькій області:

Та в інших квартирах. Звісно в однієї людини від 5-6 квартир ключі. Всі ж квартири не обійдеш. Ховали. Але ж все одне знаходили. Бувало таке, що діти там самі просилися. Що батькам кажуть: "Давай виїжджати".

Буквально кожна операція була пов'язана з щохвилинним ризиком для життя. Про це намагалися не думати. З часом Дмитро почав помічати, як рятувальники потроху втрачають інстинкт самозахисту.

Дмитро Нікулеско, заступник керівника ГУ ДСНС в Донецькій області:

Я дивлюсь, що починає дуже-дуже ризикувати собою. Тоді ми таку людину потроху відстороняли, відстороняли, аби зберегти його життя.

А ворог зосередився на полюванні за рятувальною командою. Один з бійців загинув, коли під час розбору завалів житлового будинку, рашисти знову почали гатити.

Дмитро Нікулеско, заступник керівника ГУ ДСНС в Донецькій області:

Це починалось з моменту виїзду з підрозділу. Просто щільно так клали по нам, щоб порушити наш графік роботи, надання допомоги. Коли вже почали по самому підрозділу, так, що й другий поверх весь вигорів повністю. Тоді прийняли рішення. Що вже дуже ризиковане.

Аби зберегти людей та уникнути потрапляння в котел, на початку лютого підрозділ вивели з Бахмуту. Залишаючи місто троянд, рятувальники дали йому нову назву.

Цегли і шлакоблоку. Більше нічого.

Зараз Дмитро продовжує нести рятувальну службу на Донеччині.