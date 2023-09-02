У вересні підстав для зростання цін на продовольство в Україні немає, зважаючи на великий врожай і закриття кордонів сусідніх країн для української аграрної продукції. Водночас незначне підвищення цін очікується у жовтні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

"Саме тому, що ринок регулює ціну, відповідно необхідність державного втручання у встановленні ціни просто відпала. Просто немає сенсу зараз встановлювати якусь ціну, обмеження. Це, навпаки, матиме негативний ефект. Наприклад, може бути скорочення пропозиції, тому що буде продавати невигідно з одного боку, а з іншого боку це може призвести до того, що і виробники не отримають у цих складних умовах достатній рівень прибутку. Тому державне регулювання цін не є обгрунтованим. При цьому ціни зараз нас тішать і на це повпливало декілька факторів.

Зокрема дуже добрий врожай в Україні цього року. По-друге, якщо раніше були обмеження постачання наших овочів і бахчевих культур безпосередньо з Херсонщини і з півдня України, то зараз вони є на нашому ринку. І звичайно це обмеження, які запровадили наші європейські партнери, зокрема Польща. Вони обмежили поставки овочів і фруктів на свої ринки. Як результат у середині країни утворилася більша пропозиція і ціни суттєво зменшилися у порівнянні з минулим роком.

У подальшій тенденції, є звичайно сезонний фактор. І цей сезонний фактор відпрацює. Тобто іншими словами незначне зростання цін ми будемо спостерігати у жовтні, листопаді. І в грудні буде традиційна зимова ціна. Але зараз у вересні підстав для підвищення цін немає....

Треба розуміти - у країні війна, і є дуже сильно непередбачувані речі. Ситуацію зараз важко прогнозувати, дуже багато ризиків. І ще одне питання - наскільки ми зможемо вільно експортувати нашу продукцію за кордон. Навіть якщо у нас надлишок продукції, а Україна виробляє більше продукції, ніж потрібно собі, то в цьому випадку ми цю продукцію можемо відправити в інші країни, і відповідно отримати прибуток і стримувати зниження ціни.

Тут є проблема в наступному. Дуже сильно акцентували торік на тому, зробили найгірший сценарій для українців, що продукції не буде, іншими словами, Херсонщина не дасть відповідної продукції, буде повторення 2022 року, коли огірки більше 100 грн, томати більше 120 грн. Відповідно зробили найгірший прогноз. А зробили програму інвестування в теплиці, тобто якщо ви починаєте тепличну справу, держава вам дає відповідні гранти, інші компенсації", - розповів Ілля Несходовський.