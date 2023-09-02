Аналітики дослідили підручники, які прокуратура вилучила з навчальних закладів після деокупації Харківщини [ Редагувати ]
Аналітики проаналізували підручники, які прокуратура вилучила з навчальних закладів після деокупації Харківщини. Якими проросійськими наративами там забивали голову українським учням? І чи можна буде в подальшому притягнути загарбників до кримінальної відповідальності за освітній тиск? З'ясовувала Валерія Глущенко.
В цьому підручнику - повний аналіз російських наративів, які викладають у школах на тимчасово окупованих територіях. Загалом - їх тут зо два десятка. За основу аналітики взяли 23 російські підручники для учнів різних класів, які прокуратура вилучила після деокупації Харківщини.
Валентина Потапова, керівниця напрямку національної адвокації ГО ЦГП "Альменда":
На наш погляд, саме потрібно досліджувати не просто цитати, а який вплив мають ось оці всі наративи на світогляд дитини. "Твоя країна – рф. Твій народ росії". НАШЕ - тобто маленька дитина вже підсвідомо сприймає, що наше - про нашу землю.
Головна місія російської пропаганди, кажуть експерти, прирвати зв'язок з рідною країною.
Євген Бондаренко, керівник Відділу інформаційного забезпечення Представництва Президента України в АР Крим:
В січні 2023 р окупаційні адміністраці в обовʼязковому порядку наказали провести класні години на тему : Є така професія - родину захищати, Герої спецоперації. Друзі та вороги рф. Таж сама тенденція в підручниках ,які були проаналізовані.
На презентацію ворожих наративів прийшла і Дар'я. Дівчина - переселенка з Сєвєродонецька. Пригадує, коли у 2014-му росіяни окупували місто - схилити на свій бік людей намагалися саме пропагандою.
Дар'я Парфьонова, студентка 1 курсу Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля:
Я застала той період часу, що були у ці пропагандиські листівки щодо референдуму на території Луганської області.
За два місяці аналізу проросійських підручників українські аналітики створили фактично доказову базу інформаційної- психологічної війни, яку розв'язали окупанти.
Анастасія Воробйова, аналітикиня ГО ЦГ "Альменда":
Ми працюємо над тим, щоб притягнути увагу до необхідногсті розгляду таких справ на міжнародному рівні, щоб довести, що це дійсно одниз із загальнонаціональних злочинів над дітьми, яка відбувається через освіту.
І перш крок, кажуть аналітики - зробили. Попереду - в них багато роботи. Після звільнення окупованих територій впроваджені російські наративи викорінювати буде складно. Бо вже навіть зараз через непокору ходити до російських шкіл батькам погрожують позбавленням батьківських прав.
по темі
Цього тижня рубль пробив дно відносно долара, попри намагання кремля імітувати суцільне благополуччя. Як девальвацію пояснили тамтешнім громадянам і що насправді відбувається з економікою країни-агресорки?
Поки у кремлі витрачають мільярди на війну в Україні - простим росіянам жити стало гірше. Не вистачає банально на харчі та ліки. І про це вже не соромляться говорити навіть пропагандистські ЗМІ.
На полі бою умови значно відрізняються від стерильних кабінетів, тож і надання медичної допомоги має свої особливості. До того ж, у медика завжди існує ризик й самому бути пораненому.
Вона у кожному своєму новому прихистку, попри неабиякі складнощі, продовжує відновлювати традиції свого народу. Цього разу місце сили кримських татар у Львові.
26 військових із Харківщини, Рівненщини, Хмельниччини, Тернопільщини - там стримували на початку повномасштабного вторгнення й загинули в нерівному бою. Роман Барашев розкаже докладніше.