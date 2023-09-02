Аналітики проаналізували підручники, які прокуратура вилучила з навчальних закладів після деокупації Харківщини. Якими проросійськими наративами там забивали голову українським учням? І чи можна буде в подальшому притягнути загарбників до кримінальної відповідальності за освітній тиск? З'ясовувала Валерія Глущенко.

В цьому підручнику - повний аналіз російських наративів, які викладають у школах на тимчасово окупованих територіях. Загалом - їх тут зо два десятка. За основу аналітики взяли 23 російські підручники для учнів різних класів, які прокуратура вилучила після деокупації Харківщини.

Валентина Потапова, керівниця напрямку національної адвокації ГО ЦГП "Альменда":

На наш погляд, саме потрібно досліджувати не просто цитати, а який вплив мають ось оці всі наративи на світогляд дитини. "Твоя країна – рф. Твій народ росії". НАШЕ - тобто маленька дитина вже підсвідомо сприймає, що наше - про нашу землю.

Головна місія російської пропаганди, кажуть експерти, прирвати зв'язок з рідною країною.

Євген Бондаренко, керівник Відділу інформаційного забезпечення Представництва Президента України в АР Крим:

В січні 2023 р окупаційні адміністраці в обовʼязковому порядку наказали провести класні години на тему : Є така професія - родину захищати, Герої спецоперації. Друзі та вороги рф. Таж сама тенденція в підручниках ,які були проаналізовані.

На презентацію ворожих наративів прийшла і Дар'я. Дівчина - переселенка з Сєвєродонецька. Пригадує, коли у 2014-му росіяни окупували місто - схилити на свій бік людей намагалися саме пропагандою.

Дар'я Парфьонова, студентка 1 курсу Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля:

Я застала той період часу, що були у ці пропагандиські листівки щодо референдуму на території Луганської області.

За два місяці аналізу проросійських підручників українські аналітики створили фактично доказову базу інформаційної- психологічної війни, яку розв'язали окупанти.

Анастасія Воробйова, аналітикиня ГО ЦГ "Альменда":

Ми працюємо над тим, щоб притягнути увагу до необхідногсті розгляду таких справ на міжнародному рівні, щоб довести, що це дійсно одниз із загальнонаціональних злочинів над дітьми, яка відбувається через освіту.

І перш крок, кажуть аналітики - зробили. Попереду - в них багато роботи. Після звільнення окупованих територій впроваджені російські наративи викорінювати буде складно. Бо вже навіть зараз через непокору ходити до російських шкіл батькам погрожують позбавленням батьківських прав.