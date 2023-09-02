Має параметри 3-місячної дитини: малюк-богатир народився у родині військового [ Редагувати ]
Малюк-богатир народився у родині військового в Рівному. Хлопчик має колосальні вагу, понад шість кілограмів, і зріст, шістдесят п'ять сантиметрів. Медики кажуть, це параметри тримісячної дитини. Це вже другий син у подружжя. Мої колеги познайомилися з новонародженим і його щасливими батьками.
Дмитро бере на руки свого новонародженого синочка. Той одразу татові показує свій характер.
Хлопчик - справжній козак. Його вага - понад шість кілограмів і зріст - 65 сантиметрів.
Дмитро, тато новонорадженого малюка:
Шок був той, що багато врачів прибігло, скільки ж всьотаки вага в нього. Положили на ваги. Я думав - до 5 кілограмів, ну сказали шість триста тридцять. То я шокірован був просто. Ну і я скажу, він в мене на грудях пів години пролежав, то дуже важко.
Малюк народився у сім'ї військового. Мамі Ангеліні 31 рік, а татові Дмитру - 36. Це їхня друга дитина. Первістку Богдану вже чотири роки, він теж з'явився на світ немаленьким - понад чотири кілограми. У родині вже кілька поколінь народжуються чималі діти.
Ангеліна, мама новонародженого малюка:
Я 4500 народилась, чоловік чотири народився. Я чотири так само. Його батько - 5500. Ходять легенди.
Вагітність, розповідає Ангеліна, минула добре. Лише на останніх місяцях, каже, було важко ходити.
Ангеліна, мама новонародженого малюка:
Живіт був просто попереду. Ми самі немаленькі з чоловіком, але живіт був - спочатку заходив живіт, потім я.
Пологи тривали вісім годин. Втім, задля збереження здоров'я мами і дитини лікарі зважилися на кесарів розтин. Медики кажуть, малюк з'явився на світ цілком здоровим з параметрами тримісячної дитини.
Ірина Дика, неонатологиня:
Коли дістали цю дитину, у всіх був просто шок. Очікували гігантський плід - 5 кілограм, а не шість триста тридцять. Це дійсно гігантський плід, гігантська дитина, тому що, скажем так, велика дитина - це більше чотирьох кілограм.
У Рівненському пологовому будинку кажуть - це справжній рекорд.
Світлана Муравська, головна лікарка пологового будинку:
У нашому пологовому будинку за 32 роки його існування народилося приблизно 70 тисяч діточок. Дитиночка понад шість кілограмів народилася у нас вперше. Дитинка понад 6 кілограм в цьому році в Україні ще не народжувалась.
Ангеліна та Дмитро у шлюбі шість років. Живуть у Рівному, хоча чоловік родом з Полтави. Він вже понад сім років служить у Збройних силах України.
Дмитро, тато новонорадженого малюка:
Пішов в 15-му році в добробат "Закарпатська Січ". Потім моя служба почалася, підписали контракт із 93 бригадою окремою механізованою. Тоже три роки там прослужив: були в Луганській, Донецькій області, а на даний час, якби я не перевівся на Рівненщину, то дітей би не було вопше.
Ангеліна, мама новонорадженого малюка:
Думки закрадалися спочатку такі, що чи все буде добре, чи справимся так як тато ж військовий, я розуміла, що це ризик певний, але потім, коли вже дізналися, що все таки є вагітність, ми розуміли, що це прекрасний стан і що все таки ми його чекаємо. Він довгоочікуваний в нас хлопчик.
Малюка назвали Остапом. Батьки вже з нетерпінням чекають на виписку, аби познайомити синів.
Відразу хотіли хлопчика. Маєм ще одного. В тата сразу получаються такі козаки (сміється).
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