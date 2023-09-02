Шлях Європи до енергетичної незалежності. Попри прагнення відмовитися від викопного палива з росії, європейські країни нарощують поставки зрідженого російського газу.

Якими обсягами оперують в пресі і чи є шанс у Євросоюзу зовсім позбутися залежності? Розбиралась Ірина Іванова.

Ірина Іванова кореспондентка:

Євросоюз має намір відмовитися від викопного палива з росії до 2027 року. Про це лідери ЄС домовилися після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Йдеться про повну відмову від нафти, вугілля та природного газу. І якщо два перші види палива практично зникли з ринку ЄС завдяки санкціям, то з російським газом - не все так однозначно. Але про все по-порядку. Який газ Європа закуповує найбільше?

Зріджений природний газ. Той самий природній газ, який переходить у рідкий стан за низьких температур. У такому вигляді його простіше транспортувати та зберігати. За даними Єврокомісії, ЄС - найбільший імпортер скрапленого газу у світі. Першість у споживанні цієї сировини всередині унії тримає Франція, потім Бельгія та Іспанія.

Які потужності має Європа для постачання зрідженого газу?

На території об'єднання функціонує понад 20 терміналів для приймання зрідженого газу. Два будують зараз і ще більш як півтора десятка заплановано. У ЄС заявляють, що нарощують поставки зі Сполучених Штатів Америки. Так, у першому півріччі 2022 року США покрили майже половину імпорту скрапленого газу в ЄС.

Водночас збільшуються і обсяги поставок у країни Євросоюзу - з росії, пише "Файненшиал Таймс". Які країни в лідерах?

За даними видання, у трійці країн, які закуповують у Москви найбільше зрідженого газу - Іспанія та Бельгія. Вони посідають друге і третє місця - відповідно, після Китаю. За сім місяців цього року - порівняно з аналогічним періодом 2021-го, імпорт зрідженого газу з Росії зріс на 40 відсотків. У числах це майже 5 мільярдів 300 мільйонів євро.

Чому статистика збільшилась?

Попит на зріджений газ виріс після того, як торік "Газпром" зменшив постачання трубопровідного газу в Європу, а потім зовсім зупинив - через те, що внаслідок диверсій пошкодження отримали обидві гілки "Північного потоку" в Балтійському морі.

Чому в одинадцяти пакетах санкцій не знайшлося місця для заборони на російський газ?

Євросоюз виступає за поетапне зниження залежності від російського викопного палива. Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера, яка зараз головує в ЄС, у березні заявила, що проти купівлі зрідженого газу треба ввести санкції. Такої ж думки і Кадрі Сімсон, комісарка ЄС з енергетики. Проте одностайності серед чиновників Євросоюзу немає, оскільки вони остерігаються енергетичної кризи, яка можна настати після повної заборони на російський газ.

Який вплив мають санкції на російську економіку?

Євросоюз робить ставку на накопичувальний ефект від запроваджених санкцій проти поставок нафти та вугілля. Загалом в 11-ти пакетах - економічні та фінансові обмеження проти 250-ти російських підприємств та півтори тисячі осіб. За даними Представництва Європейського Союзу в Україні, торік падіння російської економіки становило понад два відсотки, прогноз на цей рік - два з половиною. Імпорт неенергетичних товарів у ЄС впав на понад 75 відсотків за перший квартал цього року. А енергетичних - на 80.