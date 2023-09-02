Росіяни скинули бомби на житлові будинки в Херсонській області, є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти вдарили авіацією по Бериславському району Херсонської області. Відомо про загиблого цивільного.
Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram-каналі.
Ворог випустив керовані авіабомби по приватним будинкам Одрадокам'янки Бериславського району. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний чоловік, який отримав травми несумісні з життя.
"Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя", - пише Прокудін.
Зокрема постраждав 57-річний чоловік, який отримав множинні осколкові поранення.
Також внаслідок обстрілів пошкодження отримали низка будинків в селі.
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