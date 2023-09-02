4 вересня у Сочі відбудуться переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й російського диктатора володимира путіна. Однією з тем переговорів має стати відновлення зернової угоди.

Ердоган раніше заявляв, що планує сприяти поновленню угоди у "розширеному" форматі. За його словами, західні країни мають допомогти перетворити цю угоду на основу мирних домовленостей між Україною та рф.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", військовий експерт Павло Лакійчук.

"Турки дуже зацікавлені в реалізації цієї ініціативи. Адже черговим підтвердженням зернового коридору, свого протекторату над зерновим коридором, вони продовжують демонструвати, по-перше, лідерську свою позицію в Чорноморському регіоні, по-друге, вони демонструють нейтральну врівноважену позицію готовності головного перемовника.

Міністр закордонних справ Туреччини привіз до Москви листа від Гуттеріша (генсек ООН - ред.), якого передали через Туреччину...

Моє припущення, що в листі генсек ООН знову були оприлюднені ті самі російські "хотєлки", які були висловлені путіним перед виходом з зернової угоди. Тобто про підключення їхнього аграрного банку до системи SWIFT, іншими словами, створення шпарини в банківському санкційному режимі. І друге - це відновлення російського експорту зерна і добрив. І тут однією з вимог росії є відновлення аміакопроводу Тольятті-Одеса. Щоб ми їхній аміак транспортували, вантажили на танкери...

Я маю надаю на те, що Туреччина буде говорити з позиції сили. Адже цей візантійський принцип кнута і пряника передбачає, що Ердоган може пояснити путіну, що зрештою зерновий коридор може працювати без росії. І він уже працює. Слабенько, але працює.

Якщо Туреччина заручиться підтримкою чорноморських партнерів, Румунії та Болгарії, то такий важіль тиску на росію буде досить потужним. З іншого боку, навіть якщо якась така домовленість буде, то участь росії у такому зерновому коридорі, власне кажучи, не потрібна", - заявив Павло Лакійчук.