Сам Шаппс вже в першому зверненні на посаді міністра оборони запевнив у подальшій підтримці України

У Великій Британії - новий міністр оборони. На зміну Бену Воллесу прийшов Грант Шаппс. Хто він такий, як ставиться до російської війни в Україні і чи вистачить йому навичок керувати військовим відомством. Про все це докладно - наша Світлана Чернецька із Лондона.

Перший день на новому місці. Грант Шаппс знайомиться з підлеглими та входить в курс справ. В уряді політик далеко не новачок. І може похизуватися кількістю керівних ролей. Був очільником міністерств внутрішнього розвитку, транспорту, енергетики і внутрішніх справ. Щоправда, МВС очолював всього 6 днів за короткого правління прем'єрки Ліз Трасс. І ось - одна із найвідповідальніших посад в уряді в теперішній час - міністр оборони.

Тобіас Елвуд, депутат, керівник комітету з питань оборони парламенту Великої Британії:

Він один із найкращих урядових перемовників, він член національної ради безпеки, тож він доволі добре знайомий з безпековою ситуацією, він також пілот, тож знається на небі, а ще він щойно повернувся з України, був в Києві минулого тижня, тож розуміє, що відбувається там.

До Києва Шаппс їхав міністром енергетики. Оголосив про допомогу Британії в зміцненні енергетичної безпеки України. А у потязі назад політик записав відео з особистими враженнями від поїздки.

Це перша тридцять ранку, я в процесі 15-ти годинної подорожі з України і подумав, що це гарний момент для аналізу побаченого. Насамперед - очевидно, що український народ абсолютно рішучий у прагненні позбутися путіна та його незаконного вторгнення в їхню країну.

Сам Шаппс каже, що має особливе співчуття до горя українців. Бо його родина - вихідці зі Східної Європи, які втекли до Британії через антиєврейські погроми у 80-х роках. Ще на початку повномасштабного вторгнення росії він став одним із перших політиків, хто прийняв в себе вдома українську сім'ю. Разом із ним рік проживала родина військовослужбовця - дружина, син, бабуся та їхня собака. В лютневому інтерв'ю міністр казав, що вони стали йому рідними за цей час.

Мені це дуже допомагає, бо думаю про них, коли ми в уряді обговорюємо, що відбувається в Україні, і потім я приходжу додому, і буквально на нашій кухні маю нагадування про те, що насправді означають наші рішення.

Тож будучи в Києві, Шаппс знайшов час зайти до дитячого садка, куди ходив його гість Микита до переїзду до Британії. Тут міністрові показали житловий будинок, який відремонтували після потрапляння уламків ракети.

Сніжана казала мені, що однією з причин, чому вона вирішила поїхати - було влучання поблизу дитсадка.

Отже щодо розуміння реалій війни в Україні - питань до нового міністра оборони - не виникає. Але критики закидають Шаппсу відсутність військового досвіду. Навідміну від попередника: Бен Воллес був офіцером британської армії. Втім, наявність військового знання для британських міністрів оборони - радше виняток, ніж необхідність. За минулі 30 років - лише двоє мали армійське минуле.

Джеймс Сандерланд, полковник британської армії:

Історія доводить, що не потрібно мати військовий досвід, щоби бути міністром оборони. І цілком можливо, що просто потрібно подивитися на все новими очима. Грант дуже досвідчений урядовець, він працював в уряді останніх майже 30 років, за чотирьох прем'єр-міністрів, тож очевидно, що він дуже здібний та різносторонній політик.

Серед переваг міністра - розуміння логістики. На посаді міністра транспорту він зіткнувся з багатьма викликами, зокрема через пандемію коронавірусу. А також навики перемовника, які відзначають усі його колеги. Адже Шаппсу доведеться спілкуватися із багатьма західними союзниками щодо потреб України. На руку міністрові і розуміння авіації. Вже майже 30 років він володіє ліцензією приватного пілота. Насправді ж українцям взагалі не варто переживати - хто замінить Бена Воллеса на посаді, запевняють в інституті оборонних досліджень RUSI.

Ед Арнолд, науковий співробітник Об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI:

Політика безперервності в підтримці України Великою Британією дуже міцна, тому я не вважаю, що має значення хто є міністром оборони. І навіть якщо дивитися на перспективу, то не важливо навіть яка партія при владі, бо з 2015-го року - з часу початку операції Орбітал підтримка лише збільшувалася.

Сам Шаппс вже в першому зверненні на посаді міністра оборони запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі з варварським вторгненням путіна.